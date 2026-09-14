Yüksekova'da emniyet binasının duvarları açık hava galerisine dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova'da emniyet binasının duvarları açık hava galerisine dönüştü

Yüksekova\'da emniyet binasının duvarları açık hava galerisine dönüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde yürütülen projeyle İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının dış duvarları bölgenin doğa ve kültürel motifleriyle süslendi. Usta öğreticiler ve ressamların çalışmasıyla Sat Gölleri, Cilo Dağı ve ters lale gibi figürler duvarlara işlendi.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamlığı öncülüğünde hayata geçirilen projeyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün duvarları bölgenin doğa ve kültürel motifleriyle süslendi.

İlçe merkezinin estetik görünümünü artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Kaymakam Volkan Hülür'ün talimatlarıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Aile Destek Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler ile ressamlar görev aldı. Yoğun yaya trafiğinin bulunduğu ana cadde üzerindeki emniyet binasının dış duvarları, usta ellerin fırçalarıyla açık hava galerisine dönüştürüldü.

Projede Hakkari'nin coğrafi ve kültürel zenginliklerini yansıtan birçok figüre yer verildi. Duvarlara Sat Gölleri, Nehil Sazlığı, Cilo Dağı, endemik tür olan ters lale, dağ keçisi, at, berivanlar ile polis ve çocuk figürleri titizlikle işlendi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren aile destek merkezinden Naime Dilbilir, vatandaşların en çok kullandığı ve gezdiği noktalardan birini seçtiklerini belirterek, "Çalışmamız Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür öncülüğünde yürütülüyor. Bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kadir Çetin'e de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Mehmet Zeki Kayhan ise bölgenin doğal güzelliklerinin farklı desenlerle duvarlara yansıtıldığını ifade ederek, "Kaymakamımızın öncülüğünde bu güzel projeyi tamamladık. Sat Gölleri'nden ters laleye kadar coğrafyamızın simgelerini buraya taşıdık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Tamamlanan duvar süslemeleri, ilçe sakinleri ve yoldan geçen vatandaşların beğenisini topladı.

Kaynak: İHA

Toros Dağları, Kaymakamlık, Yüksekova, Hakkari, Kültür, Sanat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yüksekova'da emniyet binasının duvarları açık hava galerisine dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
15:12
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
13:21
Trabzonspor’da ibre bir anda değişti Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 16:14:28. #7.13#
SON DAKİKA: Yüksekova'da emniyet binasının duvarları açık hava galerisine dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement