Yüksekova\'da emniyet binasının duvarları açık hava galerisine dönüştü

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamlığı öncülüğünde hayata geçirilen projeyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün duvarları bölgenin doğa ve kültürel motifleriyle süslendi.

İlçe merkezinin estetik görünümünü artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Kaymakam Volkan Hülür'ün talimatlarıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Aile Destek Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler ile ressamlar görev aldı. Yoğun yaya trafiğinin bulunduğu ana cadde üzerindeki emniyet binasının dış duvarları, usta ellerin fırçalarıyla açık hava galerisine dönüştürüldü.

Projede Hakkari'nin coğrafi ve kültürel zenginliklerini yansıtan birçok figüre yer verildi. Duvarlara Sat Gölleri, Nehil Sazlığı, Cilo Dağı, endemik tür olan ters lale, dağ keçisi, at, berivanlar ile polis ve çocuk figürleri titizlikle işlendi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren aile destek merkezinden Naime Dilbilir, vatandaşların en çok kullandığı ve gezdiği noktalardan birini seçtiklerini belirterek, "Çalışmamız Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür öncülüğünde yürütülüyor. Bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kadir Çetin'e de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Mehmet Zeki Kayhan ise bölgenin doğal güzelliklerinin farklı desenlerle duvarlara yansıtıldığını ifade ederek, "Kaymakamımızın öncülüğünde bu güzel projeyi tamamladık. Sat Gölleri'nden ters laleye kadar coğrafyamızın simgelerini buraya taşıdık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Tamamlanan duvar süslemeleri, ilçe sakinleri ve yoldan geçen vatandaşların beğenisini topladı.