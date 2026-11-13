Yüksekova'da gece sıcaklık düşünce araçların camları buz tuttu - Son Dakika
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Yüksekova'da gece sıcaklık düşünce araçların camları buz tuttu

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Yüksekova\'da gece sıcaklık düşünce araçların camları buz tuttu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece sıcaklıkların düşmesiyle park halindeki araçların camları buz tuttu. Sabah sürücüler buzları temizledi; cam ve aynaları kontrol edip görüş mesafesi yeterli olmadan hareket etmemeleri uyarısı yapıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araçların camları buz tuttu.

Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren soğuk hava, günlük yaşamı etkiledi. Gece boyunca düşen sıcaklıkların ardından ilçede park halindeki araçların camları buzla kaplandı. Araçlarını kullanmak için sabah saatlerinde dışarı çıkan sürücüler, görüş alanını kapatan buzu temizleyerek araçlarını kullanıma hazırladı.

Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi beklenirken, sürücülere yola çıkmadan önce araç camlarını ve aynalarını kontrol etmeleri, görüş mesafesi yeterli hale gelmeden hareket etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: İHA
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