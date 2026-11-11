Yüksekova'da üç noktada dikilen yaklaşık 600 fidanın 300'ü meyve fidanıydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yüksekova'da üç noktada dikilen yaklaşık 600 fidanın 300'ü meyve fidanıydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yüksekova\'da üç noktada dikilen yaklaşık 600 fidanın 300\'ü meyve fidanıydı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında üç ayrı noktada yaklaşık 600 fidan toprakla buluştu. Kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen etkinlikte fidanların 300'ünün meyve, kalanının sedir olduğu belirtildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında üç ayrı noktada düzenlenen etkinliklerde yaklaşık 600 fidan dikildi.

Yüksekova Kaymakamlığının öncülüğünde düzenlenen programda; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesi, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve aile destek merkezi bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Kaymakam Volkan Hülür'ün katıldığı programda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, Tarım ve Orman Bakanlığının himayesinde her yıl düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yüksekova'da da fidan dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Üç farklı noktada yaklaşık 600 fidan diktiklerini belirten İnan, "Fidanların 300'ü meyve fidanı, diğerleri ise sedir fidanı. Etkinliğe destek veren Kaymakamımız Volkan Hülür'e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Orman Şefliğimize ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerKaymakamlıkYüksekovaHakkariGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor 50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Palandöken Kaymakamı’na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull’u alıp kaçtı Palandöken Kaymakamı'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull'u alıp kaçtı
100 kilometrede 0,9 litre yakıyor Fiyatı dudak uçuklattı 100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
14:24
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
13:50
Fenerbahçe’de bomba takas Asensio’ya karşılık Lookman
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31’de duyurdu: 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'de duyurdu: 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ediyoruz
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 14:28:42. #7.12#
SON DAKİKA: Yüksekova'da üç noktada dikilen yaklaşık 600 fidanın 300'ü meyve fidanıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android