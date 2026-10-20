Zonguldak Çaycuma'da su baskını 4 ev ve kereste fabrikasını etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak Çaycuma'da su baskını 4 ev ve kereste fabrikasını etkiledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Çaycuma\'da su baskını 4 ev ve kereste fabrikasını etkiledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Çaycuma'ya bağlı Ramazanoğlu köyünde yağış sonrası oluşan su baskınında yaklaşık 1 kilometrelik alan sular altında kaldı; 4 ev ve bir kereste fabrikası etkilendi. Dron görüntüleri baskının boyutunu gösterdi, işletme sahipleri ve vatandaşlar mağdur oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyünde etkili olan yağışların ardından meydana gelen su baskınının boyutu dron görüntüleriyle ortaya çıktı. Yaklaşık 1 kilometrelik alanın sular altında kaldığı bölgede 4 ev ile bir kereste fabrikası da su baskınından etkilendi.

Zonguldak-Bartın kara yolu üzerindeki Ramazanoğlu köyünde önceki gün etkili olan yağışlar, bölgede su baskınlarına neden oldu. Daha önce tekstil atölyesi ve ekmek fırınının sular altında kaldığı bölgede, dronla çekilen görüntüler su baskınının geniş bir alana yayıldığını gözler önüne serdi.

Yaklaşık 1 kilometrelik alanın suyla kaplandığı bölgede 4 ev ve bir kereste fabrikasının da sular altında kaldığı görüldü. Yaşanan su baskını, bölgedeki işletme sahipleri ve vatandaşları mağdur etti. Tekstil işletmesinin sahibi Hasan Hüseyin Ötgünç, işletmelerinde 80 kişinin çalıştığını belirterek su baskını nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti. Ötgünç, iş yerlerinin ve çalışanların zarar görmemesi için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Fırın işletmecisi Lütfü Çaban ise su tahliye sisteminin yetersiz kaldığını belirterek, giderlerin genişletilmesi ve soruna kalıcı çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

Bölgedeki işletme sahipleri, su tahliye kanallarının ve yol altındaki büzlerin kapasitesinin incelenmesini, benzer mağduriyetlerin yeniden yaşanmaması için gerekli çalışmaların başlatılmasını talep etti.

Kaynak: İHA
Hava Durumusu baskınıZonguldakÇaycumaGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük
Güllü’nün oğlundan olay sözler: Suçsuz yere içeri tıkamam Güllü'nün oğlundan olay sözler: Suçsuz yere içeri tıkamam
Thomas Reis’ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme Thomas Reis'ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
SPK’dan Tera Yatırım’a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi SPK'dan Tera Yatırım'a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, bina giriş çıkışlara kapatıldı
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, bina giriş çıkışlara kapatıldı
08:33
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
08:13
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sınavlarda yeni dönem başlıyor
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sınavlarda yeni dönem başlıyor
07:50
Şamil Tayyar’dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın
Şamil Tayyar'dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın
07:23
Düzce’de pes dedirten görüntü Bir de el hareketi çekti
Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti
07:11
Araç sahiplerine müjde Benzine dev indirim pompaya yansıdı
Araç sahiplerine müjde! Benzine dev indirim pompaya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 08:48:34. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak Çaycuma'da su baskını 4 ev ve kereste fabrikasını etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei