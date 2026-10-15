Zonguldak'ta sağanak nedeniyle motosiklet ve motokuryelere trafik yasağı konuldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta sağanak nedeniyle motosiklet ve motokuryelere trafik yasağı konuldu

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Zonguldak\'ta sağanak nedeniyle motosiklet ve motokuryelere trafik yasağı konuldu
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Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı yollar suyla kaplandı; Valilik, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışını ikinci talimata kadar yasakladı. Kozlu'da araçlar su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi.

Zonguldak'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet ve benzeri iki tekerlekli araçlar ile motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Aralıksız devam eden yağış nedeniyle bazı yollar suyla kaplandı. Kozlu ilçesinde su birikintilerinin oluştuğu yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte etkili olan yağış nedeniyle metrekareye Zonguldak merkezde 28, Kilimli ilçesinde 60, Ereğli ilçesinde 113 ve Kozlu ilçesinde 62 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren ve devam etmesi beklenen olumsuz hava şartlarının ulaşımda oluşturabileceği risklere karşı tedbir alındığı belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla motosiklet, motorlu bisiklet ve benzeri iki tekerlekli araçlar ile motokuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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