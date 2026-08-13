Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Konaklı Kavşağı’nda henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine ateş açıldı.

Silahlı saldırıda Mehmet Güleli, Abdulkadir Ö. ve Abdülvahap B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Güleli’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Abdulkadir Ö. ve Abdülvahap B. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçmaya çalışan 5 şüphelinin olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürülürken, olayda kullanılan silahların ele geçirilmesine yönelik çalışmaları