Kilis OSB'deki fabrikada yangın kontrol altına alındı, itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
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Kilis OSB'deki fabrikada yangın kontrol altına alındı, itfaiye eri yaralandı

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Kilis Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, 150 personel ve 50 araçla yapılan müdahale sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın sırasında bir itfaiye eri yaralanırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi’nde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangına 150 personel ve 50 araçla müdahale edilirken, çalışmalara AFAD, UMKE, Orman Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü TOMA ekipleri ve Kilis İtfaiye ekipleri katıldı.

Yangın sırasında fabrikadaki prefabrik yapının yıkılması sonucu bir itfaiye eri yaralandı. Vali Ömer Kalaylı, yaralanan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kilis <a class='keyword-sd' href='/osb/' title='OSB'>OSB</a>'deki fabrikada yangın kontrol altına alındı, itfaiye eri yaralandı

Vali Ömer Kalaylı ve Başkan Hakan Bilecen, olay yerinde incelemelerde bulunarak yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu

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SON DAKİKA: Kilis OSB'deki fabrikada yangın kontrol altına alındı, itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
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