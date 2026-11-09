AK Partili Kilerci, Doğubayazıt TSO\'ya ziyaretinde sınır ticaretini görüştü

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tozbey ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Oda binasında gerçekleşen ziyarette, Doğubayazıt’ın ekonomik ve ticari gelişimi, iş dünyasının beklentileri, üyelerin talep ve sorunları ile ilçenin öncelikli ihtiyaçları değerlendirildi.

RUKEN KİLERCİ’DEN DOĞUBAYAZIT TİCARET VE SANAYİ ODASI’NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Görüşmede özellikle Gürbulak Gümrük Kapısı’nın etkinliği, sınır ticareti, ithalat ve ihracat faaliyetleri, lojistik sektörünün geliştirilmesi, yatırım ve istihdam olanakları ile bölgenin ekonomik potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tozbey, Doğubayazıt iş dünyasının beklentilerinin ilgili mercilere iletilmesi ve ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların hayata geçirilmesinde kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tozbey, Milletvekili Ruken Kilerci’ye nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Haber: Servet Arslan