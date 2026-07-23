Ailesi şokta! Arjantin finalde kaybedince canına kıydı - Son Dakika
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Ailesi şokta! Arjantin finalde kaybedince canına kıydı

23.07.2026 08:49
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Bangladeş'te yaşayan 30 yaşındaki Arjantin taraftarı Sumon Hossain, Dünya Kupası finalinin ardından evinde ölü bulundu. Yerel basında, Hossain'in Arjantin'in mağlubiyetini kabullenemediği için hayatına son verdiği öne sürülürken, polis ölümün kesin nedeninin henüz belirlenmediğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Bangladeş'in Kuştiya bölgesine bağlı Bheramara ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Sumon Hossain, Dünya Kupası finalinin ardından evinde ölü bulundu.

Yerel basında yer alan haberlere göre Hossain, Arjantin ile İspanya arasında oynanan final karşılaşmasını dışarıda izledikten sonra gece geç saatlerde evine döndü. Genç adamın eve geç gelmesi nedeniyle eşiyle tartıştığı öne sürüldü.

ARJANTİN'İN YENİLGİSİNİ KALDIRAMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayın ardından yapılan bazı paylaşımlarda, koyu bir Arjantin taraftarı olduğu belirtilen Hossain'in takımının Dünya Kupası finalinde yenilmesini kabullenemediği ve bu nedenle hayatına son verdiği ileri sürüldü.

Ancak yerel kaynaklarda Hossain'in ölüm nedeninin doğrudan maç sonucuna bağlı olduğunu doğrulayan kesin bir bilgiye yer verilmedi. Gencin “Simon Hüseyin” olarak aktarılan isminin de yerel haberlerde Sumon Hossain şeklinde geçtiği görüldü.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede olayın intihar olabileceği değerlendirilirken, ölümün kesin nedeni ve olayın arkasındaki koşulların henüz belirlenmediği açıklandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bazı paylaşımlarda Hossain'in evli ve iki çocuk babası olduğu öne sürülse de incelenen yerel haberlerde iki çocuk sahibi olduğuna ilişkin doğrulanmış bir ayrıntıya ulaşılamadı.

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Son Dakika Dünya Kupası Ailesi şokta! Arjantin finalde kaybedince canına kıydı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sait turk sait turk:
    Ne alaka Bangladesh,li? kuponmu yapmış? 0 0 Yanıtla
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