Cristian Romero'dan Donald Trump'a soğuk tavır! Elini sıkmadı - Son Dakika
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Cristian Romero'dan Donald Trump'a soğuk tavır! Elini sıkmadı

20.07.2026 10:44
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Arjantinli futbolcu Cristian Romero, Dünya Kupası ödül töreninde ABD Başkanı Donald Trump'ın elini sıkmayarak dikkatleri üzerine çekti. Romero'nun bu tavrı sosyal medyada tartışma yarattı.

Cristian Romero, Dünya Kupası ödül töreni sırasında Donald Trump’ın elini sıkmayarak ABD Başkanını resmen görmezden geldi.

Arjantin’in, İspanya karşısında adeta sahadan silindiği ve uzatma dakikalarında Ferran Torres’in kaydettiği golle 1-0 mağlup olduğu final karşılaşmasının ardından Cristian Romero sahadan üzgün ayrılan taraftaydı. Takım arkadaşlarıyla birlikte ikincilik madalyasını almak üzere kürsüye çıkan Romero, unutulmayacak bir ana imza attı.

Gümüş madalyalar, oyunculara FIFA Başkanı Gianni Infantino ile ev sahibi ülkelerin liderleri olan ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Kanada Başbakanı Mark Carney tarafından takdim edildi. Ancak Infantino madalyasını boynuna taktıktan hemen sonra 28 yaşındaki Romero, Trump'ın uzatılan elini sıkmayarak yanından geçip gitti.

Arjantinli savunma oyuncusu, protokol sırasının en sonunda yer alan Kanada Başbakanı Carney’nin elini sıktıktan sonra Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum’u da pas geçiyor gibi göründü; fakat son anda geriye dönerek Sheinbaum’un elini sıktı.

Öte yandan Başkan Trump, Romero'nun başka bir takım arkadaşına madalya takmakla meşgul olduğu için bu tepkiyi fark etmemiş gibi görünüyordu.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olayla ilgili taraftarlar adeta ikiye bölündü. Bir kullanıcı, "Romero tam bir kaos tüccarı!" derken, bir başkası ise "Durun bir dakika, madalyasını zaten diğer adamdan aldı ve onun elini sıktı. Trump’ı kasıtlı olarak aşağılamaya çalışmış gibi durmuyor" yorumunu yaptı.

Bir diğer kullanıcı "Trump'ın bunu fark ettiğinden bile emin değilim" derken, dördüncü bir taraftar ise "Romero, Trump'ı resmen görmezden geldi" ifadesini kullandı.

Kupa Töreninde Ayrı Bir Gerginlik

80 yaşındaki Trump’ın madalya törenindeki görevleri bununla da sınırlı kalmadı. ABD Başkanı, İspanya’ya şampiyonluk kupasını takdim etmek üzere de sahnedeydi.

İspanyol futbolcular kupayı kaldırmaya hazırlanırken Trump’ın takımın hemen yanında beklemesi oldukça tuhaf anlara sahne oldu; hatta FIFA Başkanı Infantino araya girerek onu kibarca oradan uzaklaştırmaya çalıştı.

Ancak İspanya'nın kupayı kaldırma anını protesto ederek sahadan ayrılan Romero ve arkadaşları, bu anları fark etmemişlerdi bile.

Cristian Romero'dan Donald Trump'a soğuk tavır! Elini sıkmadı
Cristian Romero'dan Donald Trump'a soğuk tavır! Elini sıkmadı

Donald Trump, Dünya Kupası, ABD Başkanı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Cristian Romero'dan Donald Trump'a soğuk tavır! Elini sıkmadı - Son Dakika

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