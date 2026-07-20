İspanyollar, sadece Arjantin'i değil İsrailli bakanları da üzdü

FIFA 2026 Dünya Kupası dev bir finalle sahibini buldu. Kıran kırana geçen mücadelede Arjantin’i 1-0 mağlup eden İspanya, kupayı müzesine götürerek dünya çapında büyük bir coşku dalgası yarattı.

İSRAİL'DE ARJANTİN ÜZÜNTÜSÜ

Boğalar'ın bu tarihi zaferi, İsrail yönetiminde büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Turnuva boyunca sporun içine siyaseti sokarak Arjantin’e açık destek veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, alınan mağlubiyetle büyük üzüntü yaşadı.

İSRAİL'DE KUTLAMA YAPILMADI

İspanyol medyasında yer alan habere göre; İsrail Maliye Bakanı Smotrich, maçtan önce "Her vatansever İsrailli Arjantin'i destekliyor" demişti. Karşılaşmanın ardından dünyanın birçok çeşitli noktasında İspanya'nın şampiyonluğu kutlanırken, İsrail'de herhangi bir kutlama gerçekleştirilmemesi de dikkat çekti.