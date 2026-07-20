İspanyollar, sadece Arjantin'i değil İsrailli bakanları da üzdü - Son Dakika
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İspanyollar, sadece Arjantin'i değil İsrailli bakanları da üzdü

20.07.2026 08:21
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan İspanya'nın zaferi tüm dünyada büyük bir sevinç yaratırken, İsrail'de üzüntüyle karşılandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Arjantin'e açık destek vermişti.

FIFA 2026 Dünya Kupası dev bir finalle sahibini buldu. Kıran kırana geçen mücadelede Arjantin’i 1-0 mağlup eden İspanya, kupayı müzesine götürerek dünya çapında büyük bir coşku dalgası yarattı.

İSRAİL'DE ARJANTİN ÜZÜNTÜSÜ

Boğalar'ın bu tarihi zaferi, İsrail yönetiminde büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Turnuva boyunca sporun içine siyaseti sokarak Arjantin’e açık destek veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, alınan mağlubiyetle büyük üzüntü yaşadı. 

İSRAİL'DE KUTLAMA YAPILMADI

İspanyol medyasında yer alan habere göre; İsrail Maliye Bakanı Smotrich, maçtan önce "Her vatansever İsrailli Arjantin'i destekliyor" demişti. Karşılaşmanın ardından dünyanın birçok çeşitli noktasında İspanya'nın şampiyonluğu kutlanırken, İsrail'de herhangi bir kutlama gerçekleştirilmemesi de dikkat çekti. 

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Son Dakika Dünya Kupası İspanyollar, sadece Arjantin'i değil İsrailli bakanları da üzdü - Son Dakika

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