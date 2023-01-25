1 milyon euro ile kayıplara karışmıştı! Almanya'nın bulunması için başına ödül koyduğu kadın teslim oldu

" Almanya'nın en çok aranan kadını" olarak lanse edilen ve geçen yılın sonlarında çalıştığı para nakil şirketinden 1 milyon euro çalarak kayıplara karışan 42 yaşındaki Mirnesa S. haftalar sonra ortaya çıktı.

PARANIN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild'de yer alan haberde Mirnesa'nın Stuttgar Havalimanı'na dün iniş yaptığı ve polislere teslim olduğu açıklandı. Polis tarafından sorgulanan Mirnesa'nın kayıp 1 milyon euro ile ne yaptığı incelenirken paranın şu an nerede olduğunun bilinmediği de belirtildi. Bild'e konuşan kaynaklar Mirnesa'nın polise yeterli bilgi sunmadığını da öne sürdü.

"AVRUPA'DAN 180'DEN FAZLA İHBAR GELDİ"

Ekim 2022'de soygunu gerçekleştiren Mirnesa'nın kayıplara karışması sonrasında insan avı başlamıştı. Bild'e konuşan baş müfettiş Ilona Bonn, "Bütün Avrupa'dan 180'den fazla ihbar geldi. Fakat bunlar sonuçsuz kaldı ve kadını bulamadık" dedi.

BAŞINA ÖDÜL KONMUŞTU

1 milyon euro ile kayıplara karışan Mirnesa'nın başına 37 bin 500 euro ödül konmuştu.