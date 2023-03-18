11 yıl sonra ilk buluşma! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri daveti üzerine bugün Mısır'a gitti. Kapıda mevkidaşının sarılarak karşıladığı Çavuşoğlu, heyetiyle birlikte ağırlandı. Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

BASIN TOPLANTISI YAPACAKLAR

Görüşmeler sonrası Çavuşoğlu ve Şukri ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, Kahire Türk Şehitliği'ni de ziyaret edecek.

DEPREM SONRASI YARDIM GÖNDERMİŞLERDİ

Bakan Shoukry, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu ile görüşmüştü. Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

İKİLİ İLİŞKİLER NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRDİ

İki ülke arasındaki ilişkiler 8 yıllık aradan sonra 2021 yılında normalleşme sürecine girmiş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet, Mısır'a giderek istikşafi görüşmeleri başlatmıştı. Mısır heyetinin de bu kapsamda Türkiye'ye gelmesi ile yeni bir diyalog süreci başlatılmış ve ilerleyen süreçte karşılıklı olarak büyükelçilerin yeniden atanması konusunda iyi niyetler ortaya konmuştu.