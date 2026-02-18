12 ülkede bugün oruç tutulmaya başlandı

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ramazan hilalinin görüldüğünü açıkladı. Yapılan yazılı duyuruda, yarının ramazan ayının ilk günü olduğu bildirildi. Suudi Arabistan'ın ardından Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Kuveyt, Bahreyn ve Lübnan da bugün ramazanın başladığını duyurdu.

Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Hilal Gözlem Komitesi, BAE Devlet Başkanlığı Divanı ve Yemen Vakıflar ve İrşad Bakanlığı da hilalin görüldüğünü açıkladı. Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ile Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan da ramazan ayının yarın başlayacağını bildirdi.

Bahreyn'de ise Hilali Gözetleme Kurumu, ülkede hilalin görüldüğüne dair şahitlik olmadığını ancak Suudi Arabistan'daki tespitin yasal olarak kabul edildiğini belirterek yarının ramazanın ilk günü sayılmasına karar verildiğini açıkladı.

BAZI ÜLKELERDE RAMAZAN YARIN BAŞLAYACAK

Ürdün Başmüftüsü Ahmed el-Hasanat, hilalin görülmediğini belirterek yarının şaban ayının 30'uncu günü kabul edileceğini, 19 Şubat Perşembe günü ise ramazanın başlayacağını duyurdu. Mısır Müftüsü Nazir Ayad da hilalin görülemediğini açıkladı ve perşembe gününün ramazanın ilk günü olacağını bildirdi. Türkiye, İran, Umman ve Suriye de ramazan ayına perşembe günü başlanacağını duyurdu.

FARKLILIK NEDEN OLUŞUYOR?

Ramazan ayının başlangıcı, İslam hukukunda ay takvimine göre belirleniyor. Yeni ayın tespitinde iki farklı yaklaşım bulunuyor. Bazı ülkeler hilalin çıplak gözle görülmesini esas alırken, bazıları astronomik hesaplamaları temel alıyor. Bu yöntem farklılığı nedeniyle ramazanın başlangıç tarihi ülkeden ülkeye değişebiliyor.

RAMAZAN'IN BUGÜN BAŞLADIĞI ÜLKELER;

Suudi Arabistan

Katar

Bahreyn

Afganistan İslam Emirliği

Kuveyt

Fas

Yemen

Tunus

Cezayir

Filistin

BAE

Lübnan

RAMAZAN'IN YARIN BAŞLAYACAĞI ÜLKELER;