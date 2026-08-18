1500 yıl önce ölen genç kadının mezarından çıkana bakın - Son Dakika
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1500 yıl önce ölen genç kadının mezarından çıkana bakın

1500 yıl önce ölen genç kadının mezarından çıkana bakın
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Kazakistan'ın Mangışlak Yarımadası'nda yaklaşık 1500 yıl öncesine ait genç bir kadının mezarını açan arkeologlar, defin töreni için özel olarak üretilmiş altın kaplama ayakkabılar ve mitolojik motifli takılar keşfetti. Bölgenin antik ticaret koridoru üzerinde yer aldığını kanıtlayan bu buluntu, dönemin zanaatkarlık seviyesini ve yüksek sosyal statüyü gözler önüne serdi.

Kazakistan'ın batısında yer alan Hazar Denizi kıyısındaki Mangışlak Yarımadası'nda yaklaşık 1500 yıl öncesine ait seçkin bir kadının mezarı bulundu. Arkeologları heyecanlandıran kazıda, defin töreni için özel olarak hazırlanmış altın kaplama ayakkabılar ve gösterişli ziynet eşyaları ortaya çıkarıldı.

Aktau kenti yakınlarındaki Karakabak mezarlığında yürütülen arkeolojik çalışmalarda, MS 5. yüzyılın ikinci yarısı ile 6. yüzyılın ilk yarısı arasına tarihlendirilen zengin bir kadın mezarı keşfedildi. Genç bir kadına ait olduğu belirlenen mezardaki en dikkat çekici buluntu ise altın süslemeli ayakkabılar oldu.

1500 yıl önce ölen genç kadının mezarından çıkana bakın

ALTINDAN GİBİ GÖRÜNMESİ İÇİN ÖZEL KAPLANMIŞ

Arkeologların incelemelerine göre ayakkabıların tamamen altından yapılmadığı; ahşap ve organik malzemelerden üretilen toka ile bağlantı parçalarının ince altın levhalarla kaplandığı anlaşıldı. Bu işçilik sayesinde ayakkabılara tamamen altından yapılmış görüntüsü kazandırıldığı belirlendi.

Sadece ayakkabılar değil, merhumun cenaze kıyafeti de altın detaylarla donatılmıştı:

  • Altın süslemeli başlık: Kadının başlığında yuvarlak altın plakalar, kırmızı kumaştan yapılmış bir taç ve maske figürleri yer alıyor.
  • Mitolojik esintiler: Alın bölgesindeki ana süslemenin Helenistik döneme ait Gorgoneion (Medusa) tasvirini taklit ettiği tespit edildi.
  • Kuş figürlü kemerler: Kemer tokalarının kanatlarını açmış yırtıcı kuş şeklinde tasarlandığı görüldü.

GÜNLÜK KULLANIM İÇİN DEĞİL, CENAZE TÖRENİ İÇİN ÜRETİLMİŞ

Araştırmacıları şaşırtan en önemli ayrıntı ise bazı parçaların işlevsizliği oldu. Ayakkabı ve kemerlerdeki tokaların günlük kullanıma uygun olmaması, bu gösterişli kıyafetlerin kadının hayattayken giydiği eşyalar olmadığını gösterdi. Tüm bu takı ve aksesuarların yalnızca cenaze töreni ve defin işlemi için özel olarak üretildiği değerlendiriliyor.

1500 yıl önce ölen genç kadının mezarından çıkana bakın

BÖLGE ÖNEMLİ BİR TİCARET VE ZANAAT MERKEZİYDİ

Araştırmacılar Andrei Astafyev ve Evgeny Bogdanov, bu görkemli parçaların dışarıdan ithal edilmediğini, doğrudan Karakabak'taki yerel atölyelerde üretildiğini düşünüyor. Bölgedeki önceki kazılarda metal işleme, mücevher ve cam yapımına dair izler zaten bulunmuştu. Karakabak'ın sıradan bir yerleşim olmadığını kanıtlayan bir diğer unsur ise kazılarda çıkarılan 150'den fazla antik sikke oldu. Part, Harezm, Soğd, Sasani, Bizans ve Çin gibi dev medeniyetlere ait sikkelerin aynı noktada bulunması, alanın Orta Asya'yı Kafkasya ve Volga bölgesine bağlayan Azak-Hazar ticaret koridoru üzerinde kilit bir durak olduğunu kanıtlıyor.

Ortaya çıkarılan altın kaplamalı ayakkabılar, yalnızca yüksek statüdeki bir kadının varlığını değil, 1500 yıl önceki Hazar topluluklarının gelişmiş zanaatkarlık seviyesini de gözler önüne seriyor.

Kazakistan, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 1500 yıl önce ölen genç kadının mezarından çıkana bakın - Son Dakika

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