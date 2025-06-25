18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu - Son Dakika
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18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu

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18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
25.06.2025 10:29
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18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
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Rusya'da bir havaalanında kaydedilen görüntü infial yarattı. Havaalanında bekleyen bir adam, savaş nedeniyle İran'dan Rusya'ya gelen bir ailenin 18 aylık bebeğini havaya kaldırıp yere fırlattı. Komaya giren bebek yaşam mücadelesi verirken saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda insanlık dışı bir olay yaşandı. 31 yaşındaki Belarus vatandaşı Vladimir Vitkovski, hiçbir neden olmaksızın 18 aylık bir erkek bebeği baş üstü yere fırlatarak ağır yaraladı.

KAFATASINDA KIRIKLAR VAR

Güvenlik kameralarına yansıyan dehşet verici anlarda, bebeğin İran'daki bombardımandan kaçarak annesiyle Rusya'ya sığındığı öğrenildi. Kafatası kırıkları ve omurilik zedelenmeleriyle komaya giren minik çocuk, hastanede yaşam savaşı veriyor.

ÇIĞLIKLARI DUYUNCA BEBEĞİN YANINA KOŞTU

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Vitkovski'nin bebeğe bir süre baktığı, etrafı kolaçan ettikten sonra aniden yerden kaldırarak sertçe yere çarptığı görüntüler ortaya çıktı. Saldırı anında bebeğin hamile annesi, bagaj bandında bebek arabasını almaya çalışıyordu. Çocuğun çığlıklarını duyan bir görgü tanığı, hemen koşarak bebeği kucağına aldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı bebeği hastaneye kaldırırken, polis Vitkovski'yi kıskıvrak yakaladı.

KANINDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Yetkililer, Vitkovski'nin uyuşturucu etkisinde olduğundan şüphelenerek kan testi yaptı. Test sonuçlarında esrar izine rastlanırken, şüphelinin üzerinde de uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan Vitkovski'nin olayın ardındaki motivasyonu araştırılıyor. Saldırının ırkçı veya nefret kaynaklı olup olmadığı da mercek altında.

"TARİFSİZ BİR VAHŞET"

Moskova Bölgesi Çocuk Hakları Komiseri Ksenia Mişonova, olayı "tarifsiz bir vahşet" olarak nitelendirerek, "Bu uyuşturucu bağımlısı canavar, geliş salonunda masum bir bebeği tüm gücüyle yere fırlattı. Yaşananlar akılalmaz derecede korkunç. Umarım bu canavar, hak ettiği cezayı en ağır şekilde alır. Çocuğumuza acil şifalar, ailesine sabır diliyorum," dedi.

İnsan Hakları, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Polis, Bebek, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya 18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Demirtas null:
    Aynısını adama yapın,vinçle yukarı kaldırıp bırakın. 272 1 Yanıtla
  • Tarık Çelik:
    Sanki adam valizi alıp kaçmak için amle yapıyor çocuğu fark etmiyor panikleyim valizi yete attığını sanıyor gibi adam çocuğu yerde görünce şok oluyor 5 66 Yanıtla
  • Adam:
    Birinin başka birine iyilik yaptığı haberlerini yapsanız dünya daha iyiye gitmez mi? 11 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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