20 saati aşan elektrik kesintisine sinirlenen Lübnanlı vatandaşlar, enerji bakanına şiddet uyguladı! - Son Dakika

Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Fayyad, gece saatlerinde Başkent Beyrut'taki restoranda bir grubun saldırısına maruz kalması ve görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

CEZALANDIRILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Saldırganlar hakkında şahsen suç duyurusunda bulunacağını belirten Fayyad, söz konusu kişilerin cezalandırılması çağrısında bulundu. Ülkedeki birçok siyasinin aksine etrafında korumalarla dolaşmadığını aktaran Fayyad, kendisini sıkıştırıp itenlerle konuşmaya çalıştığını ifade etti.

Gece yarısı yaşanan olayda, Enerji Bakanı'na sadece soru sormak istediklerini söyleyen gruptan biri, "Bu, tüm Lübnan halkının vermek istediği mesajdır." dedikten sonra Fayyad'ı sertçe itmişti.

GÖREVDEN ALINMASI ÇAĞRISI

Lübnan'daki Dürzi İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, 24 Nisan'da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sık sık restoran ve gece kulüplerinde görülen Fayyad'ın görevden alınması çağrısında bulunmuştu. Canbolat, ülkedeki kronik elektrik krizini kısmen çözecek Ürdün elektriği ve Mısır gazının gelebilmesi için Enerji Bakanlığında reforma ihtiyaç duyulduğunu dile getirmişti.

LÜBNAN'DAKİ ELEKTRİK KRİZİ

Lübnan'da elektrik krizi yeni bir sorun değil ancak 2019'da patlak veren ekonomik kriz nedeniyle daha da büyüdü. Hükümet, Merkez Bankasına ait rezervlerin erimesi nedeniyle elektrik üreten santrallere yakıt temin edemez duruma geldi. Ülkedeki elektrik üretim alternatiflerinin kısıtlı olması, bu sektörde yıllarca yaşanan yolsuzluklar ve mevcut santrallerin altyapısının güçlendirilmemesi nedeniyle günde sadece 4 saat civarında elektrik verilebiliyor. Beyrut yönetimi, Eylül 2021'de, enerji krizine çözüm bulmak için Ürdün'den elektrik ve Mısır'dan da gaz ithalatı için girişimler başlatmıştı. Lübnan, Suriye'deki Esed rejimi, Ürdün ve Mısır arasında "Arap Doğal Gaz Boru Hattı"nın yeniden faaliyete geçirilmesi için anlaşmalar imzalanmıştı. Anlaşmaların finansörü Dünya Bankası ise henüz herhangi bir ödeme yapmadı.