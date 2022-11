İngilizler, 2023'te yaşanacak felaketleri sıraladı! Listeye Türkiye detayı damga vurdu

2023'te yaşanması muhtemel olaylar İngiliz The Economist dergisinde yayınlandı. The Economist'e göre, 2023'te ekonomik sorunlar ve jeopolitik gerilimler dünyanın ana gündemi olmaya devam edecek. Economist'in tahminlerine göre, 2023'te Ege'de Türkiye- Yunanistan gerilimi sonrası Türkiye'nin bir müdahalesi söz konusu olabilir. The Economist ekonomik tahminlerini de sıraladı.

GIDA KITLIĞI YAŞANMASINDAN KORKULUYOR

Enerji fiyatları, enflasyon, yüksek faizler, ekonomik büyüme ve gıda kıtlığı Ukrayna'daki çatışmanın önümüzdeki aylarda nasıl sonuçlanacağına bağlı. Ukrayna'nın hızlı ilerlemesi Vladimir Putin'i tehdit edebilir ancak işin çıkmaza girmesi en olası sonuç gibi görünüyor.

TÜRKİYE'NİN MÜDAHALE İHTİMALİ

Rusya Ukrayna'daki savaşa odaklandığı için başka yerlerde çatışma riskini artıyor. Rusya'nın dikkati dağılmışken arka bahçesinde çatışmalar çıkıyor. Çin, Tayvan konusunda harekete geçmek için daha iyi bir zaman olmayacağını düşünebilir. Himalayalar'da Hindistan-Çin gerilimi artabilir. Ayrıca Economist'in tahminlerine göre, 2023'te Ege'de Türkiye-Yunanistan gerilimi sonrası Türkiye'nin bir müdahalesi söz konusu olabilir.