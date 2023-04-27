2024 seçimleri için adaylığını duyuran Biden'ın elindeki kağıt, "Akıl sağlığı iyi değil" yorumlarına neden oldu - Son Dakika
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2024 seçimleri için adaylığını duyuran Biden'ın elindeki kağıt, "Akıl sağlığı iyi değil" yorumlarına neden oldu

27.04.2023 10:56

2024 seçimlerine katılma kararı aldığını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile katıldığı ortak basın toplantısında gazetecilerin kamerasına takılan bir görüntü büyük tartışma konusu oldu. Biden'ın elindeki kağıtta kendisine yöneltilecek sorular, soruları soracak gazetecilerin isimleri, çalıştığı kurum ve fotoğraflarının yer aldığı görüldü. Daha önce de benzer karelerine rastlanan Biden için, "Akıl sağlığı iyi değil" yorumlarında bulunuluyor.

ABD'nin yaşlı başkanı olarak tarihe geçen Joe Biden'ın dün katıldığı basın toplantısında çekilen görüntüleri ülkede büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

BIDEN DEVLET BAŞKANI YEOL'Ü AĞIRLADI

2024 seçimlerine aday olacağını resmi olarak duyuran 80 yaşındaki Biden, dün Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ü Beyaz Saray'da ağırladı. İki isim ortak basın toplantısı düzenlerken çekilen fotoğraflardaki detay ise tartışmanın fitilini ateşledi.

Adaylığını açıklayan Biden'ın elindeki kağıt ülkeyi ayağa kaldırdı! 'Akıl sağlığı iyi değil' yorumları yapılıyor

GAZETECİLERİN İSİMLERİ VE FOTOĞRAFLARI DA KAĞITTA

Biden'ın elinde tuttuğu ve ara ara baktığı notların detaylı fotoğraflarını çeken Reuters muhabirleri, Biden'ın elindeki notlarda kendisine yöneltilecek sorular, soruları soracak gazetecilerin isimleri, çalıştığı kurum ve fotoğraflarının yer aldığını ortaya çıkardı.

Adaylığını açıklayan Biden'ın elindeki kağıt ülkeyi ayağa kaldırdı! 'Akıl sağlığı iyi değil' yorumları yapılıyor

İSİMLERİNİN TELAFFUZU BİLE YAZIYOR

Biden'ın kendisine yöneltilecek sorulara önceden hazırlık yaptığı ve hatta soru soracak gazetecilerin isimlerinin telaffuzunun bile yazılı olduğu tespit edildi. Biden'ın elindeki kağıtta ilk soruyu Los Angeles Times muhabiri Courtney Subramanian'ın soracağı ve soruların detaylarının yer aldığı belirtildi.

Adaylığını açıklayan Biden'ın elindeki kağıt ülkeyi ayağa kaldırdı! 'Akıl sağlığı iyi değil' yorumları yapılıyor

CUMHURİYETÇİLER ELEŞTİRİYORDU

Sözcü'de yer alan habere göre Biden daha önce de benzer kopya kağıtlar ile basın toplantılarına katılmış ve bu durum Cumhuriyetçilerin tepkisini çekerek, "Başkan Biden'ın akıl sağlığı iyi değil" yorumlarının yapılmasına sebep olmuştu. Geçen yıl da Biden'ın elindeki bir notta, "SİZ, Roosevelt Odası'na gireceksiniz, katılımcılara merhaba dedikten sonra SİZ, SİZE AYRILAN YERE oturacaksınız" yazıyordu.

YORUMLAR (2)
  • Vatan Sever: Kim giderse gitsin. Kim gelirse gelsin. Adamların 50 yıl sonraki politikaları bile belli. Biz kişinin keyfine göre yönetiliriz. Orada devlet var devlet yönetim yapıyor. En milliyetçisi de gelse en solcusu da gelse yaptıkları iş hep aynı. Cevap Yaz 22 5 Yayından Kaldır
  • Mstzkmc : Adamların tam da istediği bu algı adamlar şöyle böyle bizler de yok covitte gördük herşeyi Adamların hayatı kurgu. Kendi milletine inanacaksın her şartta ve koşulda o zaman başarırız. Bırakın bu ABD güzellemelerini. 6 3 Yayından Kaldır
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Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Güney Kore, Joe Biden, Dünya, Güncel, Son Dakika

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