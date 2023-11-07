Filistin Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı! 1 kişi vuruldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna 'Ebu Cendel'in Çocukları' isimli bir örgüt suikast girişiminde bulundu.

MAHMUD ABBAS'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Gazze'de İsrail ile Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, bölgede tansiyon giderek yükseliyor. Son olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı düzenlendi. Suikast girişimi bölgede büyük tedirginliğe neden oldu. Saldırıyı "Ebu Cendel'in Oğulları" isimli örgüt üstlendi.

SALDIRIYI ABBAS'A 24 SAAT SÜRE TANIYAN ÖRGÜT ÜSTLENDİ

Batı Şeria'da Filistin güvenlik teşkilatı içinde örgütlü olduğu öne sürülen Ebu Cendel'in Oğulları adlı örgüt, Mahmud Abbas'a İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saat süre vermişti. Sürenin dolmasıyla birlikte örgüt, Abbas'a suikast girişiminde bulundu.

BLINKEN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Batı Şeria'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti. Abbas, Blinken ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını istemişti.