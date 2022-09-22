Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün açıkladığı kısmi seferberlik kararı sonrasında başlayan protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. İnsan hakları örgütleri, seferberlik kararına karşı dün akşam düzenlenen ve binlere kişinin katıldığı gösterilerde 1300'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ülkenin 38 kentinde gösteriler düzenlendiği belirtildi.
İçişleri Bakanı İrina Volk ise protestoları "yasa dışı ve küçük çaplı gösteriler" diye niteledi. Moskova Başsavcılığı, gösterilere katılanların 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği uyarısında bulundu. Rus basınına göre, Ukrayna savaşı sürerken 300 bin yedek askeri aktif göreve çağırma çağrısı ülkeden kaçışı da hızlandırdı, İstanbul gibi kentlere tek yön bilet fiyatları hızla yükseliyor. Birçok yere biletlerin tükenmesi de dikkat çekti.
Bu kapsamda, Rusya'nın en büyük şehirleri Moskova ve St. Petersburg'tan dün kalkan uçakların en çok Antalya'ya inmesi dikkatlerden kaçmadı. Yoğun uçak seferleri dünyaca ünlü "flightradar24" uygulamasına da anbean yansıdı.
Öte yandan Rusya'dan kaçan binlerce kişinin Kazakistan yolunda oluşturduğu uzun araç kuyruğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İnternete düşen videoda, Kazakistan'a gitmeye çalışan yüzlerce aracın hareketsiz beklediği anlar yer alıyor.
Son Dakika › Dünya › Ruslar Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya'dan kaçıyor! Kazakistan yolundaki uzun kuyruklar görüntülendi - Son Dakika