Ruslar Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya'dan kaçıyor! Kazakistan yolundaki uzun kuyruklar görüntülendi - Son Dakika
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Ruslar Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya'dan kaçıyor! Kazakistan yolundaki uzun kuyruklar görüntülendi

22.09.2022 12:07

7 aydır süren savaşta istediği hedeflere ulaşamayan hatta son zamanlarda Batı destekli Ukrayna ordusunun atağa geçmesiyle ele geçirdiği topraklarda gerileyen Rusya, kısmi askeri seferberlik ilan etti. 300 bin yedek askerin göreve çağrılması Rusya'da protesto gösterilerine neden olurken binlerce Rus ülkeden kaçmaya başladı. Kazakistan yolunda uzun araç kuyruğunun görüntüleriyse sosyal medyada gündem oldu. Videoda, Kazakistan'a gitmeye çalışan yüzlerce aracın hareketsiz beklediği anlar yer alıyor.

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün açıkladığı kısmi seferberlik kararı sonrasında başlayan protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. İnsan hakları örgütleri, seferberlik kararına karşı dün akşam düzenlenen ve binlere kişinin katıldığı gösterilerde 1300'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ülkenin 38 kentinde gösteriler düzenlendiği belirtildi.

GÖSTERİCİLERE 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İçişleri Bakanı İrina Volk ise protestoları "yasa dışı ve küçük çaplı gösteriler" diye niteledi. Moskova Başsavcılığı, gösterilere katılanların 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği uyarısında bulundu. Rus basınına göre, Ukrayna savaşı sürerken 300 bin yedek askeri aktif göreve çağırma çağrısı ülkeden kaçışı da hızlandırdı, İstanbul gibi kentlere tek yön bilet fiyatları hızla yükseliyor. Birçok yere biletlerin tükenmesi de dikkat çekti.

Seferberlik kararı sonrası Rusya'dan kaçanlar Kazakistan yolunda uzun kuyruklar oluşturdu

UÇAK SEFERLERİNİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Bu kapsamda, Rusya'nın en büyük şehirleri Moskova ve St. Petersburg'tan dün kalkan uçakların en çok Antalya'ya inmesi dikkatlerden kaçmadı. Yoğun uçak seferleri dünyaca ünlü "flightradar24" uygulamasına da anbean yansıdı.

KAZAKİSTAN YOLUNDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Öte yandan Rusya'dan kaçan binlerce kişinin Kazakistan yolunda oluşturduğu uzun araç kuyruğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İnternete düşen videoda, Kazakistan'a gitmeye çalışan yüzlerce aracın hareketsiz beklediği anlar yer alıyor.

YORUMLAR
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Putin'in sağ kolu Peskov'un askere çağrılan oğlundan ses getiren cevap: Ben Bay Peskov'um, bu konuyu başka yollarla çözeceğim Putin'in sağ kolu Peskov'un askere çağrılan oğlundan ses getiren cevap: Ben Bay Peskov'um, bu konuyu başka yollarla çözeceğim Ruslar kısmi seferberliğin ilan edilmesinin ardından Antalya'ya kaçmaya başladı! Protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı Ruslar kısmi seferberliğin ilan edilmesinin ardından Antalya'ya kaçmaya başladı! Protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı

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Son Dakika Dünya Ruslar Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya'dan kaçıyor! Kazakistan yolundaki uzun kuyruklar görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ruslar Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya'dan kaçıyor! Kazakistan yolundaki uzun kuyruklar görüntülendi - Son Dakika
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