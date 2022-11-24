Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küba Devlet Başkanı'na manidar "Abdülhamid" hediyesi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küba Devlet Başkanı'na manidar "Abdülhamid" hediyesi

24.11.2022 00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küba Devlet Başkanı'na manidar "Abdülhamid" hediyesi

27 yıl sonra Türkiye'ye gelen ilk Küba Devlet Başkanı olan Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'e Cumhurbaşkanı Erdoğan manidar bir hediye verdi. Erdoğan, Diaz'a 1902 yılında Küba Cumhurbaşkanı Palma'nın 2. Abdülhamid'e gönderdiği mektubu hediye etti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Resmi törenle karşılanan Diaz, 27 yıl sonra Türkiye'ye gelen İlk Küba Devlet Başkanı oldu.

24 KASIM'A KADAR TÜRKİYE'DE

24 Kasım'a kadar Türkiye'de kalacak Diaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Diaz ve Erdoğan kameralar karşısına geçerek ortak basın açıklaması yaptı.

TİCARET HACMİ 200 MİLYON DOLARA ÇIKIYOR

Erdoğan, "Değerli dostumla ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarma kararlılığımızı teyit ettik. Enerji, turizm, inşaat, tarım, kalkınma, sağlık ve çevre gibi alanlarda mevcut işbirliğini geliştirme imkanlarını değerlendirdik" dedi.

ABDÜLHAMİD'E GÖNDERDİĞİ MEKTUBU HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diaz'a 1902 yılında Küba Cumhurbaşkanı Toas Etrada Palma'nın Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'e gönderdiği mektubu hediye etti. Erdoğan, o dönem Osmanlı tarafından Küba'ya gönderilen cevap mektubunu da Diaz'a verdi.

PALMA'NIN ABDÜLHAMİD'E GÖNDERDİĞİ MEKTUP!

Küba'nın ilk Cumhurbaşkanı olan Tomas Estrada Palma göreve geldikten sonra, 10 Eylül 1902 tarihinde II. Abdülhamit'e bir mektup göndermiştir. Palma, mektubunda; askeri yönetimin adayı terk etmesini müteakip Küba Anayasası gereğince Başkan seçildiğini ve bundan dolayı da iki ülke arasında dostane ilişkilerin muhafazasını sürdürmeyi istediğini ifade etmiştir. Sultan II. Abdülhamit de bu mektuba cevaben Palma'nın dostane ilişkileri sürdürme teklifinden hoşnut kaldığını bildiren bir mektup göndermiştir.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küba Devlet Başkanı'na manidar 'Abdülhamid' hediyesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küba Devlet Başkanı'na manidar "Abdülhamid" hediyesi - Son Dakika
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