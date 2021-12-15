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3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı - Son Dakika

3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı

15.12.2021 15:03

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan Chelsie Root Ashley isimli kadın, doğum yaptıktan sonra kilo almaya başladı. 2. çocuğunu doğurduktan sonra kendisi hakkındaki çirkin yorumlara sinirlenen kadın, hem yeni bir çocuk dünyaya getirdi hem de müthiş bir değişim yaşadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma kentinde ikamet eden Chelsie Root Ashley isimli kadın, 2. çocuğunu dünyaya getirdikten sonra fazla kilolarını hızlıca veremedi. Ashley, fazlalıklarını veremediği gerekçesiyle bir anda çevresinde eleştiri odağı haline geldi. Genç kadın hakkında kötü yorumda bulunan çevresi, fazla kilolarından genç kadını sorumlu tuttu.

"KARARI KİMSE İÇİN DEĞİL, KENDİM İÇİN VERDİM"

Yaşadığı süreci sosyal medya hesabından paylaşan Chelsie Root Ashley, "Çevremden çok kötü ve incitici yorumlar alıyordum. Evet bu beni kötü etkiliyordu ancak kilo verme kararının kendim için aldım" dedi.

'Sen güzel görünmüyorsun' diye aşağılanan 3 çocuk annesi kadının müthiş değişimi! Görenler tanıyamıyor
Genç kadın doğumdan sonra fazla kilolarını veremedi

DÜZENLİ SPOR YAPMAYA BAŞLADI

Chelsie Root Ashley, 2. çocuğunun ardından düzenli spor yapmaya başladı ve yediklerine dikkat etti. Genç kadın, bir süre sonra fazlalıklarından kurtuldu ve yeni görüntüsüne kavuştu. Ancak bu arada sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

3. ÇOCUĞUNU DOĞURDU

Çünkü Ashley, 3. çocuğuna hamileydi. Genç kadın, hem 3. çocuğunu dünyaya getirdi hem de fit bir görüntüye kavuştu. Kadının eski ve yeni halini görenler, inanmakta güçlük çekiyor. Ayrıca 3 çocuğu olduğunu duyanlar ise daha büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

'Sen güzel görünmüyorsun' diye aşağılanan 3 çocuk annesi kadının müthiş değişimi! Görenler tanıyamıyor
Chelsie Root Ashley'in son hali
'Sen güzel görünmüyorsun' diye aşağılanan 3 çocuk annesi kadının müthiş değişimi! Görenler tanıyamıyor
3 çocuk annesi kadın, Sen güzel görünmüyorsun aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı

Amerika Birleşik Devletleri, Oklahoma, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 3 çocuk annesi kadın, 'Sen güzel görünmüyorsun' aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı - Son Dakika
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