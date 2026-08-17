3 metre derinlikte bulunan 5 tonluk mühürlü lahitten bakın ne çıktı - Son Dakika
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3 metre derinlikte bulunan 5 tonluk mühürlü lahitten bakın ne çıktı

3 metre derinlikte bulunan 5 tonluk mühürlü lahitten bakın ne çıktı
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Hırvatistan’ın Cavtat kentinde Geç Antik Çağ’a ait 5 tonluk devasa bir lahit bulundu. Yüzyıllar boyunca kireç harcıyla mühürlü kalarak dış etkenlerden korunan ve içinden tek kişiye ait kalıntılar çıkan tarihi lahit, uzman ekiplerin zorlu operasyonuyla taşınarak ziyarete açıldı.

Hırvatistan’ın Cavtat kentinde arkeologları heyecanlandıran tarihi bir keşfe imza atıldı. Yaklaşık 3 metre derinlikte bulunan ve Geç Antik Çağ’a ait olduğu belirlenen 5 tonluk mühürlü lahit, zorlu bir operasyonla taşınarak sergilenmeye başlandı.

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran olay, antik Roma kolonisi Epidaurum sınırları içerisinde yer alan Cavtat kasabasındaki nekropol alanında gerçekleştirilen kazılarda gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 3 metre derinlikte tespit edilen ve dönemin özelliklerini eksiksiz taşıyan dev lahit, koruma altına alındı.

1500 YIL BOYUNCA MÜHÜRLÜ KALDI

Keşfi son derece özel kılan en önemli detay, yapının yüzlerce yıl boyunca hiç açılmamış ve mühürlü kalmış olması. Taş gövde ile çift kapak arasındaki kireç harcının ilk günkü tazeliğe yakın bir şekilde korunduğu belirlendi. Uzmanlar, kireç harcı sayesinde içeriye dış etkenlerin sızmadığını ve yapının soygunculardan korunarak günümüze kadar el değmeden ulaştığını ifade etti.  

3 metre derinlikte bulunan 5 tonluk mühürlü lahitten bakın ne çıktı

İÇİNDEN TEK KİŞİYE AİT KALINTILAR ÇIKTI

Arkeolog ve restoratörlerin titizlikle yürüttüğü çalışmaların ardından dev kapak ilk kez açıldı. İçerisinde tek bir kişiye ait gömü tespit edildi. Ancak kemik kalıntılarının zamana yenik düşerek büyük ölçüde tahrip olduğu görüldü. Araştırmacılar, lahitten elde edilen organik birikintileri ve diğer materyalleri detaylı laboratuvar analizleri için ayırdı. Yapılacak incelemelerin, mezardaki kişinin kimliği, dönemin yaşam şartları ve defin gelenekleri hakkında önemli ipuçları sunması bekleniyor.

3 metre derinlikte bulunan 5 tonluk mühürlü lahitten bakın ne çıktı

SALONA TİPİ VE YEREL MİMARİ İZLERİ

Yaklaşık olarak M.S. 4. ve 6. yüzyıllar arasına tarihlendirilen dev yapının, Roma eyaleti Dalmaçya'da yaygın olan "Salona tipi" lahitler grubuna ait olduğu açıklandı. Köşelerindeki özel mimari süslemeleriyle dikkat çeken lahitte kullanılan kireç taşının bölgeden çıkarıldığı tespit edildi. Bu durum, Geç Antik Çağ'da bölgede gelişmiş yerel taş ustalığı atölyelerinin bulunduğunu kanıtlıyor. 

3 metre derinlikte bulunan 5 tonluk mühürlü lahitten bakın ne çıktı

 5 TONLUK DEV YAPI TAŞINDI

Lahit kapağının kaldırılması ve devasa kütlenin yerinden çıkarılması için arkeolog, antropolog ve restoratörlerden oluşan disiplinler arası uzman bir ekip görev aldı. 5 ton ağırlığındaki yapının nakliyesi hassas bir planlamayla gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tarihi lahit, Cavtat'ta halkın, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yakından görebileceği açık bir alana yerleştirildi.

Hırvatistan, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 3 metre derinlikte bulunan 5 tonluk mühürlü lahitten bakın ne çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Soyup soğana çevirmemişler mi?.... hayret :)) 0 0 Yanıtla
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