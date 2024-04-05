Kate Middleton'ın annesi prensesi maddi sıkıntılardan korumaya çalışıyor - Son Dakika
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Dünya

Kate Middleton'ın annesi prensesi maddi sıkıntılardan korumaya çalışıyor

Kate Middleton\'ın annesi prensesi maddi sıkıntılardan korumaya çalışıyor

Kate Middleton'un annesi Carole Middleton'un, kızını ailenin maddi sıkıntılarından korumak için elinden geleni yaptığı bildiriliyor. The Times, Carole ve kocası Michael Middleton'un 300.000 dolardan fazla borcu var. Mali sıkıntı, Galler Prensesi'nin şu anda bir dizi önleyici kemoterapi gördüğünü duyurmasının ardından ortaya çıktı.

05.04.2024 16:00  Güncelleme: 16:05
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Kate Middleton'ın annesi 'umutsuzca' prensesi ailenin 300 bin dolarlık ticari borcundan korumaya çalışıyor.

Kate Middleton'un annesi Carole Middleton'un, kızını ailenin maddi sıkıntılarından korumak için elinden geleni yaptığı bildiriliyor.

The Times, Carole ve kocası Michael Middleton'un 300.000 dolardan fazla borcu var.

Mali sıkıntı, Galler Prensesi'nin şu anda bir dizi önleyici kemoterapi gördüğünü duyurmasının ardından ortaya çıktı.

The Times of London'ın Middleton'ların mali sorunlarının boyutlarını bildirmesinin ardından Us Weekly'ye konuşan bir kaynak, "Carole çaresizce Catherine'i tamamen iyileşmesine odaklamaya çalışıyor" dedi.

İçeriden biri, Kate'in kız kardeşi Pippa ve erkek kardeşi James'e atıfta bulunarak, "Aile için çok endişe verici bir dönem ama çocuklarından herhangi bir yardım beklemiyorlar ve endişelenmelerini istemiyorlar" diye ekledi.

"Catherine ve ebeveynleri çok yakınlar ve her zaman birbirleriyle görüşüyorlar, ancak onun sağlığına odaklanması gerektiğinden iş hakkında konuşmak yasak."

Kraliyet yorumcusu Afua Hagan, Carole'un prensesin kamuoyunda çokça duyurulan kanser savaşı sırasında "stres yapmasını" önlemek için "elinden geleni" yapacağını söyledi.

Hagan, Us Weekly'ye şunları söyledi: "Şu anda stresli bir dönemden geçiyor ve kızını bundan korumak için her şeyi yapacak." "Party Pieces çöktü ve aile için yıkıcı oldu ama Carole şu anda en çok Kate'in iyiliğiyle ilgilenecek."

Carole, "Party Pieces Koleksiyonumuzun, New Jersey'nin lider perakendecisi ve mağazalarının hizmet verdiği müşterilere ve topluluklara uzun bir bağlılık geçmişine sahip bir aile şirketi olan Saker ShopRites ile başlayarak ABD'ye doğru genişlediğini görmek çok heyecan verici" dedi.

Ancak genişlemeden kısa bir süre sonra birkaç önemli mali destekçi şirketten ayrıldı ve işletmenin çöküşünü yönetmek üzere Interpath Advisory atandı.

Bu arada 42 yaşındaki Kate, dünyaya kanser teşhisinin "büyük bir şok yarattığını" söyledikten sonra kocası Prens William ve çocukları Prens George (10), Prenses Charlotte (8) ve Prens Louis (5) ile uzun süredir görünmüyor. ."

300 Bin dolarlık borç altına giren Kate Middleton'un ailesi ekonomik zorluklarla baş başa kaldı

Kraliyet Sarayı, Kate Middleton, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kate Middleton'ın annesi prensesi maddi sıkıntılardan korumaya çalışıyor - Son Dakika

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