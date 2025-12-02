37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

Haberin Videosunu İzleyin
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı
02.12.2025 09:04  Güncelleme: 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlarda 121 şüphelinin yakalandığını, 58'inin tutuklandığını açıkladı. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları ve sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde son 2 haftada düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı.

121 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Buna göre; FETÖ'nün güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, öğrenci yapılanması ve adliye mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdürdükleri ve sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edilen 121 şüpheli yakalandı.

58 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 58'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca operasyonda, haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, ByLock, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı
Define avcıları tarihi mezarlığı talan edip, kemikleri çıkarmış Define avcıları tarihi mezarlığı talan edip, kemikleri çıkarmış
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Derin dekoltesi olay oldu ’’Eski Zara nerede’’ yorumları yapılıyor Derin dekoltesi olay oldu! ''Eski Zara nerede?'' yorumları yapılıyor
ABD’nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza 50 araç birbirine girdi ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi
Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si koca kız oldu Son halini görmeniz lazım Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Genç kadının ölü bulunduğu evde sahte alkol olduğu belirlendi Genç kadının ölü bulunduğu evde sahte alkol olduğu belirlendi
Cumhurbaşkanı Herzog’dan affını isteyen Netanyahu ilk kez hakim karşısına çıktı Cumhurbaşkanı Herzog'dan affını isteyen Netanyahu ilk kez hakim karşısına çıktı

09:22
Barış’ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:43
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı puan alamazdık’’ diyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı puan alamazdık'' diyor
08:24
Ali Koç’un 905’teki gol sevinci olay oldu
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu
07:58
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü Türkiye’de de kullanılıyor
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor
07:51
905’te gelen gol sonrası Sadettin Saran kendinden geçti
90+5'te gelen gol sonrası Sadettin Saran kendinden geçti
07:50
Bahçeli’yi kızdıran darbe iddiası: Fasa fiso, hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez
Bahçeli'yi kızdıran darbe iddiası: Fasa fiso, hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez
07:27
MHP lideri Bahçeli’den Barzani’nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet
07:19
20 yıllık iktidara son vermişti Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı
06:55
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler
06:33
Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 09:27:32. #7.13#
SON DAKİKA: 37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.