Ölen sahibine öpücükle veda eden maymun, cenazeye katılanlara büyük şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Ölen sahibine öpücükle veda eden maymun, cenazeye katılanlara büyük şaşkınlık yarattı

26.10.2022 16:40

Asya ülkesi Sri Lanka'da yaşadığı rahatsızlık sonucu yaşamını kaybeden 56 yaşındaki Peetambaram Rajan'ın baktığı maymun, sahibinin cenazesine katıldı. Ölen sahibine öpücükle veda eden maymunun bu davranışı, etraftaki herkesin şaşkınlık yaşamasına neden oldu.

Sri Lanka'nın Batticaloa kentinde yaşayan Peetambaram Rajan, geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Çevresi tarafından çok sevilen Rajan'ın neredeyse her gün meyve ile beslediği bir maymun vardı.

MAYMUNU DA CENAZEYE KATILDI

Cenazeye katılanlar arasında Rajan'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sahibi olduğu maymun da vardı. Bir süre bekledikten sonra adamın tabutunun başına giden maymun, ölen sahibine alnına kondurduğu bir öpücükle veda etti.

ETRAFTAKİLER BUZ KESTİ

Maymunun bu hareketi, cenazeye katılanlarda da büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Videoyu izleyenler ise maymunun sadakatine hayran kaldıklarını dile getirdi.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ölen sahibine öpücükle veda eden maymun, cenazeye katılanlara büyük şaşkınlık yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölen sahibine öpücükle veda eden maymun, cenazeye katılanlara büyük şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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