AB'den ABD Gümrük Tarifeleri İçin Acil Görüşmeler - Son Dakika
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Dünya

AB'den ABD Gümrük Tarifeleri İçin Acil Görüşmeler

Von der Leyen, ABD'nin gümrük tarifelerine karşı metal ve otomobil sektörüyle acil toplantılar yaptı.

07.04.2025 16:28
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(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, ABD gümrük tarifelerine nasıl yanıt verileceğini görüşmek üzere bugün önce metal endüstrisi temsilcileriyle, ardından otomobil sektörü liderleriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Von der Leyen, yarın da Avrupa ilaç endüstrisinin önde gelen isimleriyle görüşecek.

Avrupa ve Asya hisseleri ile petrol fiyatları, vergilere zam geleceği, talebi zayıflatabileceği ve hatta küresel bir durgunluğu tetikleyebileceği korkusuyla düştü. Bu gelişmenin ardından AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Avrupa ithalatı ve ihracatında önde gelen sektörlerin temsilcileriyle birtakım acil görüşmeler planladı. Von der Leyen, bugün metal endüstrisi ve otomobil sektörü liderleriyle görüştü.

Von der Leyen'in sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin amacının, Brüksel'in, Washington'un çelik sektörüne getireceği vergilere karşı alınması planlanan önlemler için veri toplamak olduğu söylendi. Von der Leyen'in görüşmelerinde, AB'nin bu yıl "küresel ve aşırı kapasitelerin neden olduğu ticaretle ilgili olumsuz etkilere" karşı koruma sağlamak amacıyla "1 Temmuz 2026 itibariyle çelik koruma önlemlerinin yerini alacak bir ticaret önlemi" önerdiği belirtildi.

Metal sektörünün, AB'den "acil eylem planı" talebi

Batı medyasına konuşan ve metal sektörü toplantısına katılan bir kaynak, metal sektörü temsilcilerinin, gümrük vergilerinin "dolaylı etkileri" ile başa çıkmak için tedbirler istediği ve alüminyum ile çelik hurdalarının AB'de kalması için acil eylem planı talep ettiğini ifade etti.

Komisyon, geçen ay AB hurda satışlarına ihracat vergisi getirmeyi değerlendireceğini açıklamıştı. Ayrıca 1 Nisan'da ithalatı yüzde 15 oranında azaltmak için çelik üzerindeki mevcut koruma tedbirlerini sıkılaştırdı.

Otomobil sektörü: "AB, ABD otomobillerinin gümrük vergilerinin düşürsün"

Otomobil sektöründen bir kaynak da sektör temsilcilerinin, müzakere edilmiş bir çözüm talep ettiğini kaydetti. Otomobil üreticileri, AB'yi, ABD'den ithal edilen otomobillere uyguladığı gümrük vergilerini düşürmeye zorluyor. BMW, ocak ayında gümrük vergisinin yüzde 10'dan yüzde 2.5'e indirilmesini talep etmişti.

Otomobil sektörü liderleriyle yapılan görüşmeye, lobi gruplarının yanı sıra BMW, Volkswagen, Stellantis, Scania, Daimler Truck ve Bosch'un CEO'ları ve başkanları da katıldı.

Von der Leyen, yarın ilaç sektörü temsilcileriyle görüşecek

Von der Leyen'in yarın Avrupa ilaç endüstrisi liderleriyle de görüşeceği bildirildi. Üç sektör kaynağı, Komisyon'un başlangıçta AB merkezli ilaç şirketlerinin genel müdürlerini bir toplantıya davet ettiğini söyledi. Dördüncü bir kaynak ise, Komisyon'un daha sonra Novartis ve Roche gibi İsviçre merkezli firmaları da davet etmiş olabileceğini belirtti. Avrupa'nın büyük ilaç ticaret lobisi EFPIA ve Avrupa biyoteknoloji grubu Europabio, genel müdürlerinin yarınki toplantıya katılacağını açıkladı.

İlaçlar, Trump'ın geçen hafta açıkladığı vergilerden muaf tutulmuş ancak Trump, bunların ayrı tarifelerle karşı karşıya kalacağını söylemişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya AB'den ABD Gümrük Tarifeleri İçin Acil Görüşmeler - Son Dakika

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