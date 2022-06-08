AB'den asgari ücret direktifi: Yeterli bir yaşam standardı sağlayacak seviyede olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

AB'den asgari ücret direktifi: Yeterli bir yaşam standardı sağlayacak seviyede olmalı

08.06.2022 05:58
AB'den asgari ücret direktifi: Yeterli bir yaşam standardı sağlayacak seviyede olmalı

Avrupa Birliği, asgari ücretin yeterli bir yaşam standardı sağlayacak seviyede olması gerektiği konusunda uzlaştı.

Avrupa Birliği, asgari ücretin yeterli bir yaşam standardı sağlayacak seviyede olması gerektiği konusunda uzlaştı.

AB Parlamentosu ve AB Konseyi üyelerinin vardığı bu anlaşma, AB'nin asgari ücrete sahip olmayan altı üyesini etkilemeyecek.

Fakat geri kalan 21 üye, asgari ücretlerini belirlerken aynı kuralları takip etmek zorunda kalacak.

Öte yandan her ülkede geçim koşulları farklı olduğu için AB genelinde aynı asgari ücretin belirlenmesi gerekmeyecek.

Direktifin uygulamaya geçmeden önce oylanarak yasa haline gelmesi gerekiyor.

AB genelinde her 10 işçiden birinin asgari ücret aldığı tahmin ediliyor.

Almanya'da asgari ücretli bir işçi saatte 12 euro kazanırken Lüksemburg'da bu 13 euro, Bulgaristan'da ise 2,19 euro.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Yeni asgari ücret kuralları emeğin onurunu koruyacak ve işin karşılığının alınmasını garantileyecek" dedi.

Avrupa Parlamentosu müzakerecisi, Hollandalı AP üyesi Agnes Jongerius, mağaza çalışanları, temizlikçiler ve postacıların hayat standartlarının bu kararın ardından hızla yükselebileceğini söyledi:

"Asgari ücretli insanların yeni kıyafetler alabilmesi, bir spor kulübüne üye olabilmesi ve hafta sonları tatile gidebilmesi lazım."

Karar uyarınca toplu iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin oranının yüzde 80'in altında olduğu ülkelerde de bu oranın artırılması için çaba gösterilecek.

Asgari ücret uygulaması olmayan ve maaşların toplu pazarlıklarla belirlendiği Danimarka ve İsveç bu karara karşı çıkacaklarını açıkladı.

Fakat iki ülkenin AB Konseyi ve AB Parlamentosu'ndaki ağırlıkları bu kararı engellemeye yeterli değil.

Bu iki ülkenin dışında Avusturya, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya ve İtalya'da da asgari ücret uygulaması bulunmuyor.

İtalya kamu yayıncısı Rai'ye göre ülkedeki işgücünün yüzde 30'u, önerilen saatlik ücret olan 9 euronun altında kazanıyor ve bu yüzden İtalya'nın da bir asgari ücret belirlemesine yönelik çağrılar artıyor.

Tarım Bakanı Stefano Patuanelli, İtalya'nın Avrupa'da 1990'da beri maaşların gerilediği (yüzde -2,9) tek ülke olduğunu belirtirken bir diğer kabine üyesi Renato Brunetta ise asgari ücretin ülkenin kültürel tarihine aykırı olduğunu savunuyor.

AB'den asgari ücret direktifi: Yeterli bir yaşam standardı sağlayacak seviyede olmalı
AB'den asgari ücret direktifi: Yeterli bir yaşam standardı sağlayacak seviyede olmalı
YORUMLAR
500
AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak Ali Mahir Başarır: Asgari Ücret 10 Bin Liranın Altında Olmamalı Ali Mahir Başarır: Asgari Ücret 10 Bin Liranın Altında Olmamalı
Kaynak: BBC

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB'den asgari ücret direktifi: Yeterli bir yaşam standardı sağlayacak seviyede olmalı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıta bir zam daha geldi! Motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı
00:21 YPG/PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabaveh İsveç hükümetine resmen şantaj yaptı
00:19 Litvanya galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'dan Halil Dervişoğlu açıklaması geldi
23:45 Ümit Özdağ, "askerlik yapmadı" iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi
23:41 Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
23:33 A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti
23:28 İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği
23:18 U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı
22:34 Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı
22:32 Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 06:01:57. #1.13#
SON DAKİKA: AB'den asgari ücret direktifi: Yeterli bir yaşam standardı sağlayacak seviyede olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement