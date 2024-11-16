AB'den İsrail ile Diyalogun Askıya Alınması Çağrısı - Son Dakika
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AB'den İsrail ile Diyalogun Askıya Alınması Çağrısı

AB\'den İsrail ile Diyalogun Askıya Alınması Çağrısı

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki durumu eleştirerek, AB üyesi ülkelere İsrail ile siyasi diyaloglarını askıya alma önerisinde bulundu. Borrell, bir yıldan fazla süredir uygulanan yaklaşımın başarısız olduğunu kabul etmeleri gerektiğini vurguladı.

16.11.2024 10:48  Güncelleme: 10:49
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AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ile siyasi diyaloğun askıya alınması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki duruma artık sessiz kalınamayacağını ifade ederek, AB üye ülkelerine İsrail ile siyasi diyaloglarını askıya alma çağrısında bulundu. Borrell açıklamasında, "Gazze'deki giderek kötüleşen durumu tarif edecek kelimeler tükenirken, oradaki insanlar da her şeylerini tüketiyor. Gazze Şeridi'nin birçok yerinde, insan yaşamını sürdürebilecek neredeyse hiçbir şey yok. Bir zamanlar bir milyondan fazla insana ev sahipliği yapan Kuzey Gazze, haftalarca süren amansız bombardımanın ardından tamamen boşaltıldı ve geriye kalan son sağlık merkezleri, barınaklar ve okullar yok edildi.

Ancak Gazze'deki trajedinin sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu görüyoruz çünkü şerit kapatıldı. Bir yıldan uzun süredir Gazze'ye neredeyse hiç gazeteci veya uluslararası gözlemci girmiyor. Ayrıca, gazetecilerin İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından hedef alındığına inanmak için nedenler var. Bugüne kadar 130'dan fazla kişi öldürüldü" ifadelerine yer verdi.

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Borrell, 7 Ekim'den bu yana gösterilen tutumun başarısızlıkla sonuçlandığına vurgu yaparak, "İleriye baktığımızda, İsrail hükümetiyle bir yıldan uzun süredir kullandığımız yaklaşımın başarısız olduğunu kabul etmemiz gerekiyor" dedi. Açıklamasında, AB üye devletlerine İsrail ile siyasi diyalogu kesme önerisiyle ilgili olarak ise, " AB insan hakları özel temsilcisinden, yakında Üye Devletlerimize sunacağım İsrail'in AB ile Ortaklık Anlaşması'na uyumuna ilişkin bir değerlendirme talep ettim. Bu değerlendirmeye dayanarak, AB Üye Devletlerine İsrail ile siyasi diyaloğu askıya almalarını önereceğim. Bir yıl boyunca dikkate alınmayan ricalardan sonra, her zamanki gibi işimize devam edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya AB'den İsrail ile Diyalogun Askıya Alınması Çağrısı - Son Dakika

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