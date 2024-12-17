AB'den Suriye Mesajı: Aşırılık ve Dış Müdahale Olmamalı - Son Dakika
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AB'den Suriye Mesajı: Aşırılık ve Dış Müdahale Olmamalı

AB\'den Suriye Mesajı: Aşırılık ve Dış Müdahale Olmamalı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'nin geleceğinde aşırılığı ve dış müdahaleyi istemediklerini vurgulayarak, ülkenin yönetiminde yerel otoritelerin etkili olması gerektiğini belirtti.

17.12.2024 09:48  Güncelleme: 09:49
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin geleceğinde aşırıcılığın, İran ve Rusya'nın yeri olmaması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Toplantıda Suriye'deki gelişmelerin ele alındığını kaydeden Kallas, AB'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Suriye temsilciliğinden üst düzey bir heyetin Şam'daki yeni yönetimle temasa geçtiğini bildirdi.

Şam'daki heyetin bazı üst düzey toplantılara katıldığını aktaran Kallas, "Amaç ülkenin yeni yetkilileriyle temas halinde olmak ve grubun ülkeyi nasıl yönetmeyi planladığını anlamaktı. Herkesin, Arap ülkeleri, komşu ülkeler, Türkiye, ABD ve AB'nin mutabık kaldığı temel ilkeler var. Bunlar toprak bütünlüğü, egemenlik, hesap verebilirlik ve ayrıca özellikle azınlıkları ve kadın haklarını dikkate alan kapsayıcı hükümete dair ilkelerdir" diye konuştu.

Kallas, sürecin dış müdahale olmaksızın yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Suriye'ye ait olmalı ve Suriye halkını tüm çeşitliliğiyle yansıtmalıdır. Bu çok, çok önemli. Suriye'nin geleceğinde aşırılık, İran ve Rusya'nın yeri olmamalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya AB'den Suriye Mesajı: Aşırılık ve Dış Müdahale Olmamalı - Son Dakika

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