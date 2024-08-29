AB, Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyasının Duraksamasını İstiyor - Son Dakika
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AB, Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyasının Duraksamasını İstiyor

AB, Gazze\'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyasının Duraksamasını İstiyor

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının durdurulmasını ve insani yardıma ara verilmesini talep etti. Borrell, çocuk felci virüsünün tespit edilmesinin endişe verici olduğunu ve salgının önlenmesi için iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı.

29.08.2024 16:16
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AVRUPA Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Gazze Şeridi'nde çocuk felcine karşı aşılama yapılması için acil insani duraksama çağrısında bulunduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler'e bağlı çeşitli kurumlar, Gazze'de çocuk felci kapsamında aşılama kampanyasının 31 Ağustos'ta başlayacağını ve 7 gün süreceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde insani yardım görevlilerine yapılan saldırılar nedeniyle UNRWA ve Dünya Gıda Fonu (WFP) geçici olarak insani yardım faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, aşılamayla ilgili yaptığı açıklamada, "AB, Gazze'deki tüm çocukların çocuk felci virüsüne karşı aşılanmasını sağlamak üzere insani yardıma derhal ara verilmesi çağrısında bulunur. Gazze Şeridi son 25 yıldır çocuk felcinden arındırılmış durumdadır. Çocuk felci virüsünün tespit edilmesi ve ilk vakanın Temmuz ayında yine çocukları etkileyecek şekilde teyit edilmesi endişe vericidir. 10 ayı aşkın süredir devam eden çatışmalar ve yerinden edilme, yetersiz beslenme, temel sağlık hizmetlerinden yoksunluk ve içler acısı sağlık koşulları nedeniyle zaten zayıf düşmüş bir nüfus arasında bir salgının ortaya çıkması ve uluslararası alanda daha fazla yayılması önlenmelidir" dedi.

'TÜM TARAFLAR SAYGI GÖSTERMELİ'

Borrell, aşılama kampanyasının yürütülebilmesi için tüm tarafların iş birliği yapması gerektiğini ve duraksamalara saygı göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF işbirliğiyle önümüzdeki haftalarda Gazze Şeridi'nde iki tur halinde gerçekleştirilmesi beklenen kampanya kapsamında 10 yaşın altındaki 640 binden fazla çocuğa iki damla yeni tip oral polio aşısı uygulanacaktır. AB, 1.2 milyondan fazla oral çocuk felci aşısının Gazze'ye ulaştırılmasını ve İsrail'in aşıların Gazze'ye ulaştırılmasında gösterdiği iş birliğini memnuniyetle karşılar ve aşıların yaygınlaştırılması için DSÖ, UNRWA ve UNICEF ile tüm tarafların daha fazla işbirliği yapmasının önemini vurgular. Bu acil kampanyaların başarılı bir şekilde ve zamanında uygulanabilmesi için tüm tarafların insani duraklamalara bağlı kalması büyük önem taşımaktadır. Sağlık tesislerinin ve çalışanlarının korunması ve çocukların ve ailelerin aşılama alanlarına güvenli erişiminin sağlanması bu amaç için elzem olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya AB, Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyasının Duraksamasını İstiyor - Son Dakika

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