AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye\'yi Ziyaret Edecek

Dünya

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye'deki gelişmelerle ilgili Türkiye'yi ziyaret edecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelecek hafta başında Suriye'deki gelişmeleri ele almak amacıyla Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini duyurdu. Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye'deki durum hakkında önemli fikir alışverişinde bulunduk" ifadesini kullandı.