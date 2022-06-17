AB Komisyonu, Gürcistan'ı es geçti! - Son Dakika
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AB Komisyonu, Gürcistan'ı es geçti!

17.06.2022 14:18

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın işgaline devam ettiği Ukrayna'ya aday üye statüsü verilmesi yönünde Brüksel'e görüş bildirdi. Ukrayna'nın yanı sıra Moldova'ya da aday üye statüsü verilmesi gerektiği görüşünü paylaşan AB Komisyonu, Gürcistan'ı ise es geçti. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, belirli koşullar karşılanana kadar aday statüsü alamayacakları bilgisi aldıklarını kaydetti.

AB Komisyonu, Brüksel'e Rusya'nın özel askeri operasyonunun devam ettiği Ukrayna'ya 'aday üye' statüsü verilmesini tavsiye etti.

"UKRAYNA ADAY ÜLKE OLARAK MEMNUNİYETLE KARŞILANMALIDIR"

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Evet, Ukrayna aday ülke olarak memnuniyetle karşılanmalıdır; bu, iyi işlerin yapıldığı, ancak yapılması gereken önemli işler olduğu anlayışına dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.

GÜRCİSTAN'I ES GEÇTİLER

AB Komisyonu, Ukrayna'nın yanı sıra Moldova'ya da aday üye statüsü verilmesi gerektiği görüşünü bildirirken, Gürcistan'ı es geçti.

"BELİRLİ KOŞULLAR KARŞILANANA KADAR ADAY STATÜSÜ ALAMAYACAĞIZ"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, belirli koşullar karşılanana kadar aday statüsü alamayacakları bilgisi aldıklarını kaydetti.

GÖZLER BRÜKSEL'DEKİ ZİRVEYE ÇEVRİLDİ

Komisyon'un teklifi, AB liderleri tarafından önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak bir zirvede tartışılacak. Katılım müzakerelerini başlatmak için tüm üye ülkelerin oybirliğiyle onay vermesi gerekiyor.

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AB Komisyonu, Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü istedi AB Komisyonu, Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü istedi AB Komisyonu, Ukrayna gibi Moldova'ya da 'aday ülke' statüsü verilmesini, Gürcistan'ın adaylık statüsünün ise daha sonra yeniden değerlendirilmesini... AB Komisyonu, Ukrayna gibi Moldova'ya da 'aday ülke' statüsü verilmesini, Gürcistan'ın adaylık statüsünün ise daha sonra yeniden değerlendirilmesini...

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