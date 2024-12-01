AB Konseyi Başkanı Costa, Ukrayna'ya 4,2 milyar avro ek bütçe yardımı sağlayacak - Son Dakika
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AB Konseyi Başkanı Costa, Ukrayna'ya 4,2 milyar avro ek bütçe yardımı sağlayacak

AB Konseyi Başkanı Costa, Ukrayna\'ya 4,2 milyar avro ek bütçe yardımı sağlayacak

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'ya insani ve ekonomik destek sağlamak üzere yıl sonunda 4,2 milyar avro ek bütçe yardımı yapılacağını açıkladı. Ayrıca, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketlerinin hazırlandığını da duyurdu.

01.12.2024 21:40  Güncelleme: 21:41
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AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'ya yıl sonuna kadar 4,2 milyar avro ek bütçe yardımı sağlayacaklarını söyledi.

Göreve yeni başlayan ve ilk ziyaretini Kiev'e gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile basın toplantısı düzenledi. Costa toplantıda, "Göreve geldiğimiz ilk günde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile Kiev'deyim" dedi. Bunun, AB'nin Ukrayna'ya desteğini gösterdiğini hatırlatan Costa, "Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve kendi sınırları saygı görmelidir" diye konuştu.

Antonio Costa, Ukrayna'ya insani, ekonomik, diplomatik ve askeri alanda yardım sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "AB, Ukrayna'nın bütçesini desteklemek için bu ay ilave 4,2 milyar avro sağlayacak. Buna ek olarak, önümüzdeki aydan itibaren tam bir yıl boyunca her ay 1,5 milyar avro yardım vermeyi planlıyoruz. Bu para, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirlerden sağlanacak ve askeri amaçlar için de kullanılabilecek" açıklamasında bulundu.

Costa, Rus ekonomisi üzerindeki baskıyı artıracaklarını da vurgulayarak, "Putin rejimine karşı 15. yaptırım paketini hazırlıyoruz" dedi.

AB Konseyi Başkanı Costa ayrıca Ukrayna'nın Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu ve Ukrayna'yı AB üyesi olarak görmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya AB Konseyi Başkanı Costa, Ukrayna'ya 4,2 milyar avro ek bütçe yardımı sağlayacak - Son Dakika

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