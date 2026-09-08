AB liderlerinden Sırbistan'a Mladic cenazesine üst düzey katılım eleştirisi - Son Dakika
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AB liderlerinden Sırbistan'a Mladic cenazesine üst düzey katılım eleştirisi

AB liderlerinden Sırbistan\'a Mladic cenazesine üst düzey katılım eleştirisi
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, savaş suçlusu Ratko Mladic'in Belgrad'daki cenaze törenine üst düzey katılım sağlanmasını 'şok edici' olarak nitelendirdi.

AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 'Bosna Kasabı' lakaplı savaş suçlusu Ratko Mladic için düzenlenen cenaze törenine üst düzey katılım sağlanmasını eleştirerek, bu durumun Sırbistan'ın Avrupa Birliği yolculuğuyla çeliştiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın sanal medya hesaplarından yapılan ortak açıklamada, Srebrenitsa Soykırımı ve insanlığa karşı işlenen suçlardan hüküm giyen 'Bosna Kasabı' lakaplı savaş suçlusu Ratko Mladic'in dün Belgrad'da düzenlenen cenaze töreninden yansıyan görüntülerin şok edici olduğu ifade edildi.

Törene resmi destek verilmesinin ve bazı üst düzey Sırp yetkililerin katılımının son derece üzüntü verici olduğunu belirten AB liderleri, bu durumun Avrupa'nın yakın tarihindeki karanlık bir dönemle yüzleşilemediğini gösterdiğini aktardı. Açıklamada, törendeki resmi unsurların ve yetkililerin varlığının, Sırbistan'ın AB'ye katılım sürecinin temelini oluşturan değerlerle çeliştiği vurgulanırken, eski Yugoslavya ülkelerinde işlenen suçların tüm mağdurlarının da anıldığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Ursula von der Leyen, İnsan Hakları, Dış Politika, Sırbistan, Belgrad, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB liderlerinden Sırbistan'a Mladic cenazesine üst düzey katılım eleştirisi - Son Dakika

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