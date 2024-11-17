AB, Rusya\'dan Gaz Tedarikini Kesmeye Hazır

Dünya

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rusya'dan gaz tedarikini kesmeye hazır olduğunu belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un Avusturya'ya doğal gaz sevkiyatını kesmesine tepki göstererek, Putin'in enerjiyi 'silah' olarak kullandığını ifade etti. Ursula von der Leyen, "Putin, gaz kesintisiyle Avusturya ve Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışıyor" dedi.

AB'nin Rusya'dan gaz tedarikini kesmeye hazır olduğunu vurgulayan Von der Leyen, "AB genelinde doğal gaz depoları dolu" açıklamasında bulundu.