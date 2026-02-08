ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar

ABD Adalet Bakanlığı\'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
08.02.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein dosyalarında "ortak suçlulara" ilişkin olabileceği ileri sürülen 86 sayfalık bir belgeyi aniden kaldırdı; bu adım, soruşturmanın şeffaflığı ve potansiyel suç ortaklarının kimlikleri hakkında küresel çapta tartışmaların yeniden alevlenmesine yol açtı.

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein dosyalarında yer alan ve olası suç ortaklarını içerebileceği belirtilen 86 sayfalık bir belgeyi aniden resmi internet sitesinden kaldırdı. Bu gelişme, suç ağı ve olası bağlantılara dair tartışmaları yeniden ateşledi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Federal yetkililer tarafından kamuya açılan Epstein belgeleri arasında yer alan ve soruşturmanın "co-conspirators" (ortak suçlular) iddialarını işaret ettiği ileri sürülen 86 sayfalık bir memo bulunuyordu. Ancak bu belgeye erişim aniden engellendi ve dosya listesinde yer almaz hâle geldi. Belgelerin kaldırılmasının hemen ardından hukuk çevreleri ve medya, bu kararı şeffaflık tartışması kapsamında değerlendirmeye başladı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar

SPEKÜLASYONLARA YOL AÇTI

Jeffrey Epstein'ın ölümünden sonra da soruşturmanın "olası suç ortakları" üzerinde yoğunlaştığı biliniyordu. Açıklanan önceki dosyalar, soruşturmacıların 2019'da işbirlikçi olabilecek kişiler ve potansiyel sorumlularla ilgili görüşmeler yürüttüğünü gösteriyordu. Bu kapsamda, 86 sayfalık belgenin kaldırılması, soruşturmanın ne ölçüde "yolun yarısında bırakıldığı" ve hangi isimlere dikkat çekebileceği hakkında yeni spekülasyonlara yol açtı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar

Adalet Bakanlığı, Ocak sonu itibarıyla 3 milyon sayfadan fazla belgenin kamuya açıldığını duyurmuştu. Ancak bu açıklama, mağdur isimlerinin doğru şekilde sansürlenmemesi ve belgelerde hâlâ çözülmemiş redaksiyonlar bırakılması nedeniyle eleştirildi. Bazı dosyaların kaldırılması, redaksiyon eksikliklerini gidermek için yapıldığını gösterse de, sivil toplum örgütleri ve hukukçular bu adımların yetersiz olduğunu savunuyor.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar

ABD ADALET BAKANLIĞI TEPKİLERİN ODAĞINDA

Mağdurların avukatları, redaksiyon hataları nedeniyle kişisel verilerinin açığa çıkmasının "tehdit oluşturduğunu" ve Adalet Bakanlığı'nın sorumluluğunu yerine getirmediğini belirterek yargı müdahalesi talep etti. Ayrıca bazı yasal izleyiciler, kaldırılan belgelerin yeniden düzenlenip yayınlanması çağrısında bulunuyor.

Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

12:00
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:24
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:31
İnfial yaratan kare Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
10:28
İstanbul’un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu fark eden şaştı kaldı
İstanbul'un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu fark eden şaştı kaldı
10:21
TÜVTÜRK’ten polis memuru Melih Okan Keskin’in öldürülmesi sonrası yeni karar
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar
10:12
Bu nasıl iş Savcılık Epstein’ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 12:19:15. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.