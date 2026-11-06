ABD ara seçimlerinde Demokratlar Temsilciler Meclisi\'nde 253 sandalyeye ulaştı

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen Kongre ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde 253 sandalyeye ulaştı, Cumhuriyetçiler ise 157 sandalye kazandı. Oy sayımı sürerken, kalan 25 sandalyenin kazananı henüz belli olmadı.

ABD basınında yer alan resmi olmayan sonuçlara göre, ülkede 3 Kasım'da gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinde oy sayım işlemi devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar şu ana kadar 253 sandalye kazanırken, Cumhuriyetçiler 157 sandalyeye ulaştı. Mecliste kalan 25 sandalyenin kazananı ise henüz netleşmedi.

Kongre'nin diğer kanadı olan Senato'da da sonuçlar şekillendi. Resmi olmayan verilere göre Senato'da Demokratlar 54 sandalye kazanırken, Cumhuriyetçiler 44 sandalye elde etti. Senato'da kalan 2 sandalyenin kazananı henüz belli olmadı.