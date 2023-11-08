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Hakan Fidan'ın görüşmede ayar üstüne ayar verdiği Blinken'a ABD de sahip çıkmadı: Yaşananlar utanç vericiydi - Son Dakika

Hakan Fidan'ın görüşmede ayar üstüne ayar verdiği Blinken'a ABD de sahip çıkmadı: Yaşananlar utanç vericiydi

08.11.2023 14:29  - Güncelleme: 14:33

Ankara'ya inişinde hiçbir üst düzey yetkilinin karşılamadığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ise görüşmesinde ayar üstüne ayar verdiği ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken kendi ülkesinde de topa tutuldu. Blinken'ın bölge ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerin analizini yapan ABD basını, ''Utanç verici başarısızlık'' yorumunda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yaptığı ziyaretler başına iş açtı. İsrail'in ardından geldiği Türkiye'de hiçbir üst düzey yetkili tarafından karşılanmayan Blinken'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da görüşme sırasında ayar üstüne ayar verdi. Görüşmeler sırasında bir hayli gergin olduğu dikkatlerden kaçmayan Blinken'ı ABD basını da topa tutarken, gazeteler "Utanç verici bir başarısızlık" manşetini attı.

ABD basını Blinken'ı topa tuttu: Utanç verici bir başarısızlık

ABD BASININDAN BLINKEN'A RAHAT YOK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yaptığı ziyaretler başına iş açtı. ABD'li The Nation, Blinken'in diplomatik gezisinin "utanç verici bir başarısızlık" olduğunu yazdı.

ABD basını Blinken'ı topa tuttu: Utanç verici bir başarısızlık

"BIDEN'IN ORTA DOĞU STRATEJİSİNİN SONU"

"Hafta Sonu Biden'ın Orta Doğu Politikası Çöktü" başlıklı yazıda, Blinken için durumun olabilecek en kötü şey olduğu belirtildi. Biden'ın Gazze'yi dümdüz etmek için İsrail'e yeşil ışık yaktığı hatırlatılan haberde, görülen tek şeyin Biden'ın Orta Doğu stratejisinin sonu anlamına gelen bir reddedilme olduğu yazıldı.

ABD basını Blinken'ı topa tuttu: Utanç verici bir başarısızlık
Dışişleri Bakanı Fidan kendisine sarılmak isteyen Blinken'ı geri çevirmişti.

"NETANYAHU ATEŞKES TEKLİFİNİ REDDETTİ"

Blinken'in cebinde 14 milyon dolarlık askeri paketle gittiği İsrail'de 'insani duraklama' istediği belirtildi. ABD'nin çelişkili adımlar attığı söylenilen haberde, Netanyahu'nun ateşkesi reddettiği hatırlatıldı.

ABD basını Blinken'ı topa tuttu: Utanç verici bir başarısızlık
ABD'li Bakan Blinken'ı Ankara'ya inişinde hiçbir üst düzey yetkili karşılamadı.

ERDOĞAN GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

Netanyahu'nun saldırıların durmasının ardından ciddi bir siyasi krizle karşı karşıya kalmasının yanı sıra ABD'den de istediği desteği görmediği iddia edildi. Blinken'in ziyaretlerinin diğer duraklarında da durumunun daha iyi olmadığı hatırlatıldı. Ankara'ya geldiğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reddedildiği yazıldı.

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Son Dakika Dünya Hakan Fidan'ın görüşmede ayar üstüne ayar verdiği Blinken'a ABD de sahip çıkmadı: Yaşananlar utanç vericiydi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakan Fidan'ın görüşmede ayar üstüne ayar verdiği Blinken'a ABD de sahip çıkmadı: Yaşananlar utanç vericiydi - Son Dakika
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