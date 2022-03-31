ABD Başkanı Biden'dan çok konuşulacak iddia: Putin, kendini izole edip bazı danışmanlarını kovduğu söyleniyor - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'dan çok konuşulacak iddia: Putin, kendini izole edip bazı danışmanlarını kovduğu söyleniyor

31.03.2022 23:07

ABD Başkanı Joe Biden'den dikkat çeken Putin açıklaması geldi. Biden, Putin'in kendisini Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirdiği söylenen bazı danışmanlarını kovduğu ya da ev hapsine attırdığına dair ibareler olduğunu ancak bu konuda kesin kanıt olmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiği ve bunun da Putin ile askeri yetkililer arasında gerginliğe yol açtığı yönündeki haberler hakkında Biden, "Bu konuda birçok spekülasyon var. Ancak emin olmamakla birlikte Putin'in kendini izole ettiğini ve bazı danışmanlarını kovduğu ya da ev hapsine attığı konusunda göstergeler var" ifadesini kullandı. Biden, bu konuda ellerinde kesin kanıt olmadan daha fazla yorum yapamayacağını da ifade etti.

"PUTİN'İN GÜÇLERİNİ KİEV'DEN ÇEKTİĞİNE DAİR KESİN KANIT YOK"

Öte yandan Biden, "Putin'in bazı güçlerini Kiev'den geri çektiğine ilişkin bir ibare görüyor musunuz?" sorusuna da "Şu ana kadar bütün güçlerini Kiev'den çektiğine dair kesin bir kanıt yok" yanıtını verdi. Biden, Putin'in Donbas bölgesindeki birliklerine de takviye yaptığına işaret ederek, "Ben Putin konusunda şüpheliyim. Sadece Donbas'a odaklandığını söyleyemem. Sadece Donbas'ta kalıp ülkenin diğer kısımlarından çekilip çekilmeyeceğini bilmiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden'dan çok konuşulacak iddia: Putin, kendini izole edip bazı danışmanlarını kovduğu söyleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'dan çok konuşulacak iddia: Putin, kendini izole edip bazı danışmanlarını kovduğu söyleniyor - Son Dakika
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