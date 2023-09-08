ABD Başkanı Biden'ın gafı sonrası salondaki davetliler ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika

ABD Başkanı Biden'ın gafı sonrası salondaki davetliler ne yapacağını şaşırdı

Son Güncelleme: 08.09.2023 00:07

Gaflarıyla adından sıkça söz ettiren ABD Başkanı Joe Biden, bu kez de katıldığı Onur Madalyası törenini aniden terk etti. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, salonda bulunan davetliler ve basın mensupları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı gafla yine ülke gündemine oturdu. 80 yaşındaki Biden, bu kez de Onur Madalyası töreninde bir anda salonu terk etti. O anlar ve salonda bulunan davetlilerin şaşkınlıkları saniye saniye kaydedildi.

BİR ANDA SALONU TERK ETTİ

İlerleyen yaşına rağmen ABD Başkanı olarak görev yapan Joe Biden, Onur Madalyası töreninden aniden salondan çıktı. Salondaki davetlilerin şaşkın bakışları altından salondan ayrılan Biden'ın o anları kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

DAHA ÖNCE DE BİRÇOK GAFA İMZA ATMIŞTI

Ülkede tartışmalara neden olan ve rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından sıkça eleştirilen Biden'ın gafları saymakla bitmiyor. Başkanlık uçağına binerken merdivenlerde düşmesi, havayı selamlaması, toplantılarda uyuklaması, siyasetçilerin ve ülkelerin isimlerini karıştırması ve gazetecilere demeç verirken kullandığı ifadeler, ABD basınında 80 yaşındaki demokrat liderin zihinsel durumuna ilişkin tartışmaları gündeme getiriyor.

BIDEN'A DESTEKLER AZALIYOR

Öte yandan, siyasetle ilgili kamuoyu araştırmaları yapan RealClearPolitics'e göre, Ağustos 2021'de ABD askerinin Afganistan'dan çekilmesinden bu yana ilk defa, Biden'ın başkanlığını destekleyenlerin oranı yüzde 43'lere kadar geriledi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Joe Biden, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden'ın gafı sonrası salondaki davetliler ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'ın gafı sonrası salondaki davetliler ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
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