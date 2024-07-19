ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı - Son Dakika
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Dünya

ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı

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Gaflarıyla ve ilerleyen yaşıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, yine pot kırdı. Resmi resepsiyonda, başka bir kadını eşiyle karıştıran Biden'a eşi Jill Biden müdahale etti. Bir anda karşısında eşini gören Biden, büyük şaşkınlık yaşadı.

19.07.2024 20:08
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ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir gafa imza attı. Katıldığı resmi resepsiyonda başka bir kadını eşi sanarak bir süre elini tutan Biden'a, eşi Jill Biden müdahale etti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi ABD Başkanı Joe Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi.

ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı

EŞİNİ KARIŞTIRDI

Biden, katıldığı resepsiyonda mavi elbise giymiş bir kadını eşi sanarak elini tuttu. Kadınla el ele göz göze sohbet eden Biden'a eşi Jill Biden müdahale etti. First Lady Biden hemen araya girerek ikiliyi ayırdı.

ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı

Eşini bir anda yanında gören Biden, büyük şaşkınlık yaşadı. O ise anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Öte yandan konuya ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı - Son Dakika
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