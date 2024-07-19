ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı

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Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı

ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir gafa imza attı. Katıldığı resmi resepsiyonda başka bir kadını eşi sanarak bir süre elini tutan Biden'a, eşi Jill Biden müdahale etti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi ABD Başkanı Joe Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi.

EŞİNİ KARIŞTIRDI

Biden, katıldığı resepsiyonda mavi elbise giymiş bir kadını eşi sanarak elini tuttu. Kadınla el ele göz göze sohbet eden Biden'a eşi Jill Biden müdahale etti. First Lady Biden hemen araya girerek ikiliyi ayırdı.

Eşini bir anda yanında gören Biden, büyük şaşkınlık yaşadı. O ise anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Öte yandan konuya ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.