ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, koronavirüse yakalandı

Son Güncelleme: 05.09.2023 09:05

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden, koronavirüse yakalandı. Biden'a da test yapıldığı ve negatif çıktığı, iki ismin de takip altında olduğu açıklandı.

2022 yılının ağustos ayında koronavirüs geçiren ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden, yeniden koronaya yakalandı. Joe Biden'ın ise testinin negatif çıktığı ancak durumunun takip edileceği öğrenildi.

SEMPTOMLAR İZLENECEK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu gelişme üzerine Başkan Joe Biden'a da test yapıldı. Biden'ın testi negatif çıkarken ABD Başkanı'na hafta boyunca düzenli olarak test yapılacağı ve semptomların kontrol edileceği açıklandı.

G-20 ZİRVESİ PROGRAMI BELİRSİZ

Biden, 2022 yılının temmuz ayında da koronavirüse yakalanmıştı. G-20 Zirvesi için Perşembe Günü Hindistan'a gitmesi planlanan Biden'ın programında bir değişiklik olup olmayacağı duyurulmadı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Dünya

Koronavirüs, Jill Biden, Joe Biden, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, koronavirüse yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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