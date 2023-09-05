ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, koronavirüse yakalandı

2022 yılının ağustos ayında koronavirüs geçiren ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden, yeniden koronaya yakalandı. Joe Biden'ın ise testinin negatif çıktığı ancak durumunun takip edileceği öğrenildi.

SEMPTOMLAR İZLENECEK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu gelişme üzerine Başkan Joe Biden'a da test yapıldı. Biden'ın testi negatif çıkarken ABD Başkanı'na hafta boyunca düzenli olarak test yapılacağı ve semptomların kontrol edileceği açıklandı.

G-20 ZİRVESİ PROGRAMI BELİRSİZ

Biden, 2022 yılının temmuz ayında da koronavirüse yakalanmıştı. G-20 Zirvesi için Perşembe Günü Hindistan'a gitmesi planlanan Biden'ın programında bir değişiklik olup olmayacağı duyurulmadı.