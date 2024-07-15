ABD Başkanı Joe Biden, Trump'a suikast girişimi sonrası ulusa seslendi - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Trump'a suikast girişimi sonrası ulusa seslendi

ABD Başkanı Joe Biden, Trump\'a suikast girişimi sonrası ulusa seslendi

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Biden, saldırıyı kınayarak hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı diledi. Konuşmasında seçim öncesindeki tansiyonun düşürülmesi ve şiddete yer olmadığı mesajını vurgulayan Biden, Amerika'da siyasi söylemin yumuşatılması gerektiğini belirtti. Suikast girişimiyle ilgili belirsizlikler olduğunu ifade eden Biden, Cumhuriyetçi Parti'nin eleştirilerine yanıt vermedi. Trump'a yapılan suikast girişimi, FBI tarafından 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, Trump ise yaralandı. Olayın ardından Trump, kendi sosyal medya platformunda açıklama yaparak kötülüğe karşı dirençli kalacaklarını söyledi. Suikast girişimi, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partili yetkililerden kınama mesajları aldı.

15.07.2024 04:14
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ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump'a suikast girişiminin ardından beklenen ulusa sesleniş konuşmasını yaptı.

Trump'a yönelik saldırıyı kınayan Biden, saldırı sırasında hayatını kaybeden Corey Comperatore'un ailesine de başsağlığı diledi.

Biden'ın konuşması 10 dakikadan daha kısa sürdü. Konuşmada seçim öncesinde yükselen tansiyonun düşürülmesi çağrısı ve ABD'de "şiddete yer olmadığı" mesajı, öne çıktı.

Biden, ulusal birliğin altını çizdiği konuşmasında, ABD siyasetindeki "yükselen tansiyonu düşürme zamanının geldiğini" kaydetti.

"Şiddetin hiçbir zaman çözüm olmadığını" söyleyen Biden, örnek verdiği olaylar arasında, Trump'a suikast girişiminin yanı sıra, Trump destekçilerinin 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'ne saldırısını da saydı.

"Amerika'da bu tarz şiddete ve hiçbir türde şiddete yer yoktur" diyen ABD Başkanı, "Bu ülkede siyasi söylem çok sertleşti, şimdi bunu yumuşatma zamanı" dedi.

Biden, sorunların "kurşunlarla değil", seçimdeki oylarla çözülebileceğini ekledi.

Trump'a suikast girişimiyle ilgili hala çok sayıda belirsiz noktanın bulunduğunu kaydeden Biden, "Saldırganın motivasyonunu henüz bilmiyoruz. Görüşlerini ve bağlantılarını bilmiyoruz. Yardım alıp almadığını ve başkalarıyla iletişime geçip geçmediğini bilmiyoruz" dedi.

Cumhuriyetçi Parti'den gelen ve Trump'a suikast girişimi bağlamında Biden'ın söylemini hedef alan eleştirilere ise ABD Başkanı yanıt vermedi.

Cumhuriyetçi Senatör JD Vance, suikast girişimi sonrasında, "Biden'ın kampanyasının merkezinde, Trump'ın ne pahasına olursa olsun durdurulması gereken otoriter bir faşist olduğu düşüncesi yer alıyor. Bu söylem Trump'a suikast girişimine önayak oldu" demişti.

Biden göreve geldiğinden bu yana üçüncü kez ulusa sesleniş konuşması yaptı. Bu konuşmalar yalnızca önemli olaylar için tercih ediliyor.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a, 13 Temmuz'da Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında suikast girişimi düzenlenmişti.

FBI olay yerinde öldürülen şüphelinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı. Suikast girişimini neden planladığının ise henüz belirlenemediği ifade edildi.

Olay sırasında Trump'ı izleyen bir kişi öldü ve iki kişi de yaralandı.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki gönderisinde, "Korkmayacağız, bunun yerine inancımızla dirençli kalacağız ve kötülüğe karşı meydan okuyacağız" dedi. Yaralıların iyileşmesi için dua ettiğini, olay sırasında öldürülen izleyicisinin anısını kalbinde taşıyacağını söyledi.

Trump'ın kulağından kan aktığı da görüldü. Ardından kurşunun, kafasının yanından kulağını sıyırarak geçtiği anlaşıldı.

ABD'de hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partili yetkililerden kınama mesajları geldi.

Demokrat Partili Pennsylvania Valisi Josh Shapiro "herhangi bir siyasi parti veya siyasi lideri hedef alan şiddet kabul edilemez" dedi.

Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, hem eşinin hem de kendisinin Trump için dua ettiğini belirtirken "Tüm Amerikalıların bize katılması çağrısı yapıyorum" dedi.

Bu arada milyarder iş insanı Elon Musk da olayın hemen ardından "Trump'ı tamamen destekliyorum" dediği bir X paylaşımı yaptı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Joe Biden, Trump'a suikast girişimi sonrası ulusa seslendi - Son Dakika

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