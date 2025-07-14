ABD Başkanı Trump: Rusya\'dan memnun değilim, anlaşma olmazsa çok sert yaptırımlar uygulayacağız

ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir araya geldi. Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından Rutte ve Trump kameralar karşısına geçti.

TRUMP: BARIŞ ANLAŞMASI SAĞLANAMAZSA RUSYA'YA AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULAYACAĞIZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tehditler savuran Trump, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşma sağlanamaması durumunda, Moskova'ya sert vergiler uygulanacağını söyledi. Trump, "Rusya'dan memnun değilim. Mutsuzum. Ukrayna ile barış anlaşması olmazsa 50 gün içinde Rusya'ya çok sert yaptırımlar, ikincil gümrük vergilerini uygulayacağız." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yapılacağını açıkladı.

UKRAYNA'YA YENİ SİLAH SEVKİYATI YAPILACAK

Rusya ile uzun konuşmalar yapıldığını ancak bir şey değişmediğini kaydeden Trump, Kiev'in hâlâ bombalandığını söyleyerek, "Bu durmak zorunda." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yapılacağını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de, ülkelerin Ukrayna'ya hızlı bir şekilde ekipman göndereceğini bildirdi.

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