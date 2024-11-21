ABD, BMGK'de Gazze İçin Acil Ateşkes Talebini 4. Kez Veto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD, BMGK'de Gazze İçin Acil Ateşkes Talebini 4. Kez Veto Etti

ABD, BMGK\'de Gazze İçin Acil Ateşkes Talebini 4. Kez Veto Etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'deki durumla ilgili olarak sunulan acil ateşkes yanı sıra esirlerin serbest bırakılması ve açlık krizinin önlenmesi talep eden karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi.

21.11.2024 09:18  Güncelleme: 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acil ateşkes talep edilen karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi.

15 üyeli BMGK'da, 10 seçilmiş üye olan Cezayir, Ekvador, Guyana, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunuldu. ABD, karar tasarısını veto etti. Diğer 14 üye, tasarı için 'evet' oyu kullandı.

Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, BMGK'de Gazze İçin Acil Ateşkes Talebini 4. Kez Veto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:01 3 vekilin istifasının ardından MHP’li Feti Yıldız’dan dikkat çeken açıklama 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama
07:42 Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
07:32 Hemşire Selen Bilgin’in ölümü dosyasından “Yenidoğan çetesi“ konuşmaları çıktı Hemşire Selen Bilgin'in ölümü dosyasından "Yenidoğan çetesi" konuşmaları çıktı
02:02 Meclis’te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder’in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu Meclis'te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder'in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
14:24 Mustafa Destici’nin ’Mahruki’ açıklamaları yeniden gündemde: ’Bu kabul edilecek bir paylaşım değil’ Mustafa Destici'nin 'Mahruki' açıklamaları yeniden gündemde: 'Bu kabul edilecek bir paylaşım değil'
14:21 Yüzü yanan MasterChef Beyza sargısını çıkardı, akıllara kurgu şüphesi geldi Yüzü yanan MasterChef Beyza sargısını çıkardı, akıllara kurgu şüphesi geldi
14:18 Fidan dikiyoruz dediler, 2 milyon lirayı cebe indirdiler Fidan dikiyoruz dediler, 2 milyon lirayı cebe indirdiler
14:18 Kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle Erdoğan talimat verdi Kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle! Erdoğan talimat verdi
14:18 Otomobil AVM’nin en üst katından zemine çakıldı: 1 ölü, 3 yaralı Otomobil AVM'nin en üst katından zemine çakıldı: 1 ölü, 3 yaralı
14:18 Beyaz Show geri mi dönüyor Beyaz Show geri mi dönüyor?
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
13:57 Esra Dermancıoğlu: Yapay zeka ile aşk yaşıyorum Esra Dermancıoğlu: Yapay zeka ile aşk yaşıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 10:07:33. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, BMGK'de Gazze İçin Acil Ateşkes Talebini 4. Kez Veto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.