ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika
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ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı

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ABD'de Kaliforniya'nın kuzey sahilleri açığında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından yetkililer tsunami uyarısı yaptı.

05.12.2024 22:26  Güncelleme: 22:34
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Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun yaptığı duyuruya göre; ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kaliforniya'ya bağlı kuzeydeki Humbot bölgesinin açıklarında meydana gelen deprem üzerine National Weather Service (NWS) tarafından Kaliforniya ve Oregon eyaletlerinde tsunami uyarısı yapıldı.

ABD\'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yasin Er:
    Rabbim yeryüzünden silsin 0 0 Yanıtla
  • Nicola:
    Hadi inşallah 0 0 Yanıtla
  • Ceyhan Üçüncüoğlu:
    Yok olursunuz inşAllah 0 0 Yanıtla
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