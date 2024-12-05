Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun yaptığı duyuruya göre; ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaliforniya'ya bağlı kuzeydeki Humbot bölgesinin açıklarında meydana gelen deprem üzerine National Weather Service (NWS) tarafından Kaliforniya ve Oregon eyaletlerinde tsunami uyarısı yapıldı.
Son Dakika › Dünya › ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika
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