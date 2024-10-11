ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı - Son Dakika
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ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı

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Colorado'daki Mollie Kathleen Altın Madeni'nde meydana gelen bir kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti ve 12 kişi yeraltında mahsur kaldı. Madende kullanılan asansör sistemi, yeraltında 150 metre derinlikte arızalandı. Mahsur kalanların sağlık durumunun iyi olduğu ve kurtarma ekipleriyle iletişim halinde oldukları belirtildi. Olay yerine özel bir maden kurtarma ekibi gönderildi. Maden, 1960'larda kapanmasına rağmen turist çekim merkezi olarak hizmet vermeye devam ediyordu.

11.10.2024 09:49  Güncelleme: 09:58
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Colorado'daki Mollie Kathleen Altın Madeni'ndemeydana gelen bir kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti ve 12 kişi yeraltında mahsur kaldı.

Teller County Şerifi Jason Mikesell, basın toplantısında kazanın detaylarını açıkladı. Madende kullanılan asansör sistemi, yeraltında 150 metre derinlikte arızalandı. Bu arıza, içeridekiler için ciddi bir tehlike oluşturdu.

Kurtarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Şaftın ortasında sıkışan 11 kişi güvenli bir şekilde çıkarıldı. Ancak 300 metre derinlikte 12 kişi hala mahsur durumda. Mahsur kalanların sağlık durumunun iyi olduğu, su, battaniye ve sandalyelere sahip oldukları belirtildi. Kurtarma ekipleriyle iletişim halindeler.

Şerif, mahsur kalanların 11'inin turist, birinin ise maden güvenliği konusunda deneyimli bir çalışan olduğunu açıkladı. Kurtarılanlar arasında iki çocuk da bulunuyor. Dört kişi hafif yaralanmalarla olay yerinde tedavi edildi.

Colorado Valisi Jared Polis, kurtarma çalışmalarına destek vereceğini açıkladı. Doğal Kaynaklar Departmanı'ndan özel bir maden kurtarma ekibi olay yerine gönderildi.

Maden, 1960'larda kapanmasına rağmen turist çekim merkezi olarak hizmet vermeye devam ediyordu. Normal şartlarda iki dakikalık bir asansör yolculuğuyla turistleri yeraltına indiriyor ve çeyrek millik bir yeraltı turu sunuyordu.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve durumun yakından takip edildiğini belirtti.

ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
ABD\'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı

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Son Dakika Dünya ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı - Son Dakika
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