ABD'deki uçak kazasında yolcu uçağının karakutuları bulundu - Son Dakika
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ABD'deki uçak kazasında yolcu uçağının karakutuları bulundu

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ABD'de askeri helikopterle yolcu uçağının çarpışması sonucu meydana gelen kazada düşen yolcu uçağının kara kutuları bulundu. Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu, uçağın uçuş verileri ve kokpit ses kayıt cihazlarının incelenmek üzere laboratuvara gönderildiğini duyurdu.

31.01.2025 09:39  Güncelleme: 10:13
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ABD'nin başkenti Washington yakınlarında Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağıyla 3 personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. ABD polisi düşen uçak ve helikopterde kurtulanın olmadığını duyururken esrarengiz kazaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

UÇAĞIN KARAKUTULARI BULUNDU

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), düşen yolcu uçağının karakutularının bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, ""NTSB müfettişleri dün DC'de meydana gelen uçak kazasına karışan Bombardier CRJ700 uçağının kokpit ses kayıt cihazını ve uçuş veri kayıt cihazını kurtardı. Kayıt cihazları değerlendirilmek üzere NTSB laboratuvarlarında" denildi.

ABD'deki uçak kazasında yolcu uçağının karakutuları bulundu

TRUMP KULEYİ SUÇLADI

ABD'yi sarsan kaza sonrası ABD Başkanı Donald Trump kuleyi suçladı. Truth Social hesabından kazayla ilgili paylaşım yapan Trump, "Uçak havaalanına mükemmel ve rutin bir yaklaşma hattındaydı. Helikopter uzun bir süre boyunca uçağa doğru gidiyordu. Açık bir geceydi ve uçağın ışıkları yanıyordu, helikopter neden yukarı veya aşağı gitmedi ya da dönmedi? Kontrol kulesi neden helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu, önlenmesi gereken kötü bir durum gibi görünüyor. İyi değil!" ifadelerini kullandı.

"KAZADA KURTULAN OLMADI"

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında kazada kurtulan olmadığını belirterek, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Trump, "Yolcu uçağında sevdikleri bulunanlar için çok ama çok üzgünüz. Hissettiğiniz acıyı ancak hayal edebiliriz. Daha kötüsü olamaz. First Lady, ben ve 340 milyon ABD'li adına kalplerimiz sizlerle birlikte paramparça oldu. Dualarımız sizinle ve önümüzdeki günlerde çok ama çok gayretli bir şekilde çalışacağız" dedi.

ABD\'deki uçak kazasında yolcu uçağının karakutuları bulundu
Kaynak: DHA

Washington, Havacılık, Güvenlik, Güncel, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'deki uçak kazasında yolcu uçağının karakutuları bulundu - Son Dakika

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